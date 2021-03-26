***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
26.03.2021 17:22
***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. SPK tarafından onaylanan izahname ekleri esas sözleşmesi ekte sunulmuştur. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921104
BIST
18:051.382
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -12,21
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.412
En Düşük
1.359
18:058,0598
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 0,1203
|Açılış
|: 7,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
8,0949
En Düşük
7,9153
18:059,5371
En Yüksek
|Değişim
|: 1,94%
|| 0,1815
|Açılış
|: 9,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3700
|
9,5500
En Düşük
9,3140
18:05447,40
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 6,93
|Açılış
|: 447,40
|
|Önceki Kapanış
|: 440,47
|
449,34
En Düşük
439,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BJKAS
|6,93
|597.410.132
|% 10,00
|
|PKENT
|2.775,10
|4.635.717
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,42
|1.257.362
|% 10,00
|
|TRILC
|45,82
|33.959.264
|% 9,99
|
|FENER
|27,36
|214.543.089
|% 9,97
|
|VAKKO
|15,01
|11.004.007
|% -9,96
|
|SONME
|65,10
|1.364.705
|% -9,96
|
|AVOD
|9,49
|668.489.686
|% -9,96
|
|SEKUR
|32,60
|6.957.618
|% -8,12
|
|SAMAT
|5,46
|11.563.617
|% -6,98
|
|GARAN
|6,88
|3.181.568.355
|% -1,57
|
|VESTL
|36,60
|1.128.559.776
|% -1,35
|
|SISE
|7,39
|983.995.604
|% 2,35
|
|SASA
|44,34
|834.569.754
|% -2,25
|
|KRDMD
|6,59
|819.115.456
|% 2,01
|
|GARAN
|6,88
|3.181.568.355
|% -1,57
|
|SKBNK
|1,19
|246.812.019
|% -1,65
|
|GSRAY
|3,71
|757.993.085
|% 3,92
|
|YKBNK
|2,19
|400.231.397
|% 1,39
|
|EKGYO
|1,85
|311.062.963
|% -2,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0550
|8,0598
|% 1,52
|
|Euro
|9,5031
|9,5371
|% 1,94
|
|Sterlin
|11,0526
|11,1080
|% 1,74
|
|Frank
|8,5122
|8,5635
|% 1,28
|
|Riyal
|2,1353
|2,1460
|% 1,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.733
|5,38
|
|Altın Gr.
|448
|448
|7,94
|
|Cumhuriyet
|2.955
|3.000
|13,00
|
|Tam
|2.938
|3.014
|9,45
|
|Yarım
|1.420
|1.458
|4,57
|
|Çeyrek
|712
|729
|2,29
|
|Gümüş.Ons
|25,01
|25,04
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,49
|0,09
|
|B. Petrol
|64,31
|64,31
|2,36
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59YESIL
Yüzde -6.90 oranında düşüşle 117.30 lira fiyatla işlem gören hissede 459, 045 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 1, 383 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 81 altında . İşlem hacmi 20, 969.00 milyon TL de
-
17:57TGSAS
Yüzde -5.74 oranında düşüşle 17.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 961, 929 adet işlem
-
17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, KCHOL, KOZAL
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 63 kaybederek (% -0.80 ) 1, 194