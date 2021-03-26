***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
26.03.2021 17:24
***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. SPK tarafından onaylanan izahname eklerinden Gayrımenkul Değerleme Kuruluşu sorumluluk beyanı ve Taşıt Değerleme Kuruluşu sorumluluk beyanı ekte yer almaktadır. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921121
BIST
18:051.382
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -12,21
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.412
En Düşük
1.359
18:058,0598
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 0,1203
|Açılış
|: 7,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
8,0949
En Düşük
7,9153
18:059,5371
En Yüksek
|Değişim
|: 1,94%
|| 0,1815
|Açılış
|: 9,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3700
|
9,5500
En Düşük
9,3140
18:05447,40
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 6,93
|Açılış
|: 447,40
|
|Önceki Kapanış
|: 440,47
|
449,34
En Düşük
439,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UMPAS
|2,42
|1.257.362
|% 10,00
|
|TRILC
|45,82
|33.959.264
|% 9,99
|
|IZFAS
|9,73
|22.128.469
|% 9,94
|
|SAYAS
|25,26
|92.136.104
|% 9,92
|
|RTALB
|23,06
|262.933.037
|% 9,91
|
|BSOKE
|3,62
|153.180.774
|% -5,48
|
|AYCES
|75,40
|2.489.069
|% -4,44
|
|BRYAT
|418,30
|46.320.778
|% -3,93
|
|CELHA
|7,49
|2.832.492
|% -3,85
|
|BTCIM
|14,25
|9.593.599
|% -3,85
|
|GARAN
|6,88
|3.181.568.355
|% -1,57
|
|VESTL
|36,60
|1.128.559.776
|% -1,35
|
|SISE
|7,39
|983.995.604
|% 2,35
|
|SASA
|44,34
|834.569.754
|% -2,25
|
|KRDMD
|6,59
|819.115.456
|% 2,01
|
|GARAN
|6,88
|3.181.568.355
|% -1,57
|
|SKBNK
|1,19
|246.812.019
|% -1,65
|
|GSRAY
|3,71
|757.993.085
|% 3,92
|
|YKBNK
|2,19
|400.231.397
|% 1,39
|
|EKGYO
|1,85
|311.062.963
|% -2,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0550
|8,0598
|% 1,52
|
|Euro
|9,5031
|9,5371
|% 1,94
|
|Sterlin
|11,0628
|11,1183
|% 1,84
|
|Frank
|8,5201
|8,5714
|% 1,37
|
|Riyal
|2,1375
|2,1482
|% 1,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.732
|4,56
|
|Altın Gr.
|448
|448
|7,30
|
|Cumhuriyet
|2.955
|3.000
|13,00
|
|Tam
|2.938
|3.014
|9,45
|
|Yarım
|1.420
|1.458
|4,57
|
|Çeyrek
|712
|729
|2,29
|
|Gümüş.Ons
|25,02
|25,05
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,08
|
|B. Petrol
|64,36
|64,36
|2,41
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59YESIL
Yüzde -6.90 oranında düşüşle 117.30 lira fiyatla işlem gören hissede 459, 045 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 1, 383 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 81 altında . İşlem hacmi 20, 969.00 milyon TL de
-
17:57TGSAS
Yüzde -5.74 oranında düşüşle 17.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 961, 929 adet işlem
-
17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, KCHOL, KOZAL
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 63 kaybederek (% -0.80 ) 1, 194