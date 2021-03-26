***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarTureks Turizm Taşımacılık A.Ş. SPK tarafından onaylanan izahname eklerinden Gayrımenkul değerleme raporu (Esenyurt Bina ve Arsa) ekte yer almaktadır. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921122BIST