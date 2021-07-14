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***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

14.07.2021 17:33



***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kar Payı Dağıtım Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 15.06.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 14.07.2021
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETURX00011 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRETURX00029 0,0000000 0 0 0,0000000 0
C Grubu, İşlem Görmüyor, TRETURX00037 0,0000000 0 0 0,0000000 0
D Grubu, TUREX, TRETURX00045 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETURX00011 0 0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRETURX00029 0 0
C Grubu, İşlem Görmüyor, TRETURX00037 0 0
D Grubu, TUREX, TRETURX00045 0 0

Ek Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.
Şirketimizin 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemi faaliyetleri sonucunda
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde hazırlanan konsolide finansal tablolarında 60.383.710 TL net dönem karı, konsolide olmayan Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlara göre hazırlanmış mali tablolarında ise 16.953.754,14 TL net dönem karı gerçekleşmiştir.
Sermaye Piyasası mevzuatı, Şirketimiz Esas Sözleşmesi ve Şirket Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak 2020 yılında Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak tutulan yasal kayıtlarımıza göre gerçekleşen 16.953.754,14 TL net dönem karından 847.687,70 TL'nin yasal yedeklere ayrılmasına ve kalan 16.106.066,43 TL'nin ise Geçmiş Yıl Karları hesabına alınmasına ve bu hususlara ilişkin hazırlanan ekteki 2020 yılı Kar Dağıtım Tablosu'nun Genel Kurul'un bilgi ve onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tureks A.Ş. Kar Dağıtım Tablosu - 2020.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 108.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 876.690,05
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi imtiyaz yoktur

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 73.816.827 22.142.179,18
4. Vergiler ( - ) 13.433.117 5.188.425,04
5. Net Dönem Kârı 60.383.710 16.953.754,14
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 847.687,71 847.687,71
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 59.536.022,29 16.106.066,43
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek 59.536.022,29 16.106.066,43
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951207


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Cumhuriyet 3.320 3.371 -13,00  
Tam 3.304 3.387 -14,10  
Yarım 1.597 1.638 -6,82  
Çeyrek 801 819 -3,41  
Gümüş.Ons 26,30 26,33 0,07  
Gümüş Gr. 7,24 7,25 0,00  
B. Petrol 74,06 74,06 -0,70  
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