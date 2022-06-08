***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Yılı Dönem Sonucu İçin Genel Kurul'a Yapılacak Teklif Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 08.06.2022Nakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETURX00011 0,0000000 0 0 0,0000000 0B Grubu, İşlem Görmüyor, TRETURX00029 0,0000000 0 0 0,0000000 0C Grubu, İşlem Görmüyor, TRETURX00037 0,0000000 0 0 0,0000000 0D Grubu, TUREX, TRETURX00045 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETURX00011 0 0B Grubu, İşlem Görmüyor, TRETURX00029 0 0C Grubu, İşlem Görmüyor, TRETURX00037 0 0D Grubu, TUREX, TRETURX00045 0 0Ek AçıklamalarŞirketimizin 01.01.2021- 31.12.2021 hesap dönemi faaliyetleri sonucundaSermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı"Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde hazırlanan konsolide finansaltablolarında52.464.222,00 TL net dönem karı, konsolide olmayan Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlara göre hazırlanmış mali tablolarında ise 52.138.519,76 TL net dönem karı gerçekleşmiştir.Sermaye Piyasası mevzuatı, Şirketimiz Esas Sözleşmesi ve Şirket Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak 2021 yılında Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak tutulan yasal kayıtlarımıza göre gerçekleşen 52.138.519,76 TL net dönem karından 2.606.925,99TL'nin yasal yedeklere ayrılmasına ve kalan 49.531.593,77 TL'nin ise Geçmiş Yıl Karları hesabına alınmasına ve bu hususlara ilişkin hazırlanan ekteki 2021 yılı Kar Dağıtım Tablosu'nun Genel Kurul'un bilgi ve onayına sunulmasınaOy birliği ile karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Tureks A.Ş. Kar Dağıtım Tablosu - 2021.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUTUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 108.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 6.727.899,44Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi imtiyaz yoktur.* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 74.648.617 69.738.041,424. Vergiler ( - ) 22.184.395 17.599.521,665. Net Dönem Kârı 52.464.222 52.138.519,766. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 2.606.925 2.606.925,998. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 49.857.296 49.531.593,77Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı11. Ortaklara Birinci Kâr Payı* Nakit* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı16. Genel Kanuni Yedek Akçe17. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek 49.857.296 49.531.593,7720. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036073BIST