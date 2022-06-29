***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
29.06.2022 17:38
***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2021 yılı Kar Payı Dağıtım Önerisinin Genel Kurul tarafından onaylanması.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 08.06.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.06.2022
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETURX00011 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRETURX00029 0,0000000 0 0 0,0000000 0
C Grubu, İşlem Görmüyor, TRETURX00037 0,0000000 0 0 0,0000000 0
D Grubu, TUREX, TRETURX00045 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETURX00011 0 0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRETURX00029 0 0
C Grubu, İşlem Görmüyor, TRETURX00037 0 0
D Grubu, TUREX, TRETURX00045 0 0
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 29.06.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kurulunun 08.06.2022 tarihli toplantısında karara bağlanan kâr dağıtımı kararı oybirliği ile onaylanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tureks A.Ş. Kar Dağıtım Tablosu - 2021.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 108.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 6.727.899,44
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi imtiyaz yoktur.
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 74.648.617 69.738.041,42
4. Vergiler ( - ) 22.184.395 17.599.521,66
5. Net Dönem Kârı 52.464.222 52.138.519,76
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 2.606.925 2.606.925,99
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 49.857.296 49.531.593,77
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek 49.857.296 49.531.593,77
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040073
BIST