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***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı

16.09.2021 09:44



***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Gayrimenkul
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
İstanbul Çatalca Muratbey Köyü 172 Ada 13 Parsel 23.813,16 m2
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
15/09/2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Alım Bedeli
42.500.000,00 TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
3,71
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
39,35
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
8,76
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
18,69
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
9,05
Alım Koşulları
Satılma Bedeli Peşin Olarak Ödenmiştir.
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
15/09/2021
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Yatırım / Olumlu
Karşı Taraf
172 Ada 13 Parsel 23.813,16 m2 ( Sahibi E** T**** Y******* A.Ş )
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Ticari
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi

Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

     Şirket Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır. 
Şirketimiz tarafından İstanbul ili, Çatalca ilçesi, Muratbey Köyü,  172 Ada,  13 Parsel adresinde kayıtlı 23.813,16 m2 taşınmazın 42.500.000,00 TL (Kırkikimilyonbeşyüzbin TürkLirası)
bedel ile  E** T**** Y******* ANONİM ŞİRKETİ'nden satın alınmasına ve satın alma bedelinin tapu devir tarihinde peşin olarak ödenmesine
Oybirliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964044


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Tam 3.173 3.255 -36,43  
Yarım 1.534 1.575 -17,63  
Çeyrek 769 787 -8,81  
Gümüş.Ons 22,96 23,00 0,07  
Gümüş Gr. 6,33 6,34 0,06  
B. Petrol 75,29 75,29 -0,38  
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