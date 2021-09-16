***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiGayrimenkulAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümüİstanbul Çatalca Muratbey Köyü 172 Ada 13 Parsel 23.813,16 m2Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi15/09/2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetToplam Alım Bedeli42.500.000,00 TLİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)3,71Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)39,35Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)8,76Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)18,69İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)9,05Alım KoşullarıSatılma Bedeli Peşin Olarak Ödenmiştir.İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih15/09/2021Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriYatırım / OlumluKarşı Taraf172 Ada 13 Parsel 23.813,16 m2 ( Sahibi E** T**** Y******* A.Ş )Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiTicariVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.Şirketimiz tarafından İstanbul ili, Çatalca ilçesi, Muratbey Köyü, 172 Ada, 13 Parsel adresinde kayıtlı 23.813,16 m2 taşınmazın 42.500.000,00 TL (Kırkikimilyonbeşyüzbin TürkLirası)bedel ile E** T**** Y******* ANONİM ŞİRKETİ'nden satın alınmasına ve satın alma bedelinin tapu devir tarihinde peşin olarak ödenmesineOybirliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964044BIST