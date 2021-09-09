***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.09.2021 14:59
***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 08.09.2021 tarihli toplantısı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11.maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, Kurumsal Yönetim Uygulamalarında koordinasyonu sağlamak ve üst düzey icracı yöneticiye çalışmaları hakkında raporlama yapmak üzere Ahmet Necip KOÇAK'ın Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak 09.09.2021 tarihi itibariyle atanmasına, katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962982
BIST
15:131.444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 10,42
|Açılış
|: 1.431
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|Önceki Kapanış
|: 1.434
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1.446
En Düşük
1.428
15:138,4673
En Yüksek
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|: 0,06%
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|Açılış
|: 8,4500
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|Önceki Kapanış
|: 8,4500
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8,5191
En Düşük
8,4434
15:1310,0386
En Yüksek
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|: 0,22%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
|: 488,89
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|Önceki Kapanış
|: 486,74
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490,14
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler15:13
|ORCAY
|14,33
|158.917.736
|% 9,98
|
|YEOTK
|32,20
|72.955.959
|% 9,97
|
|KTSKR
|87,35
|42.625.928
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|31.189.652
|% 9,92
|
|PENTA
|101,00
|9.886.078
|% 9,90
|
|DIRIT
|5,17
|2.170.668
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,34
|130.782
|% -7,14
|
|CASA
|131,50
|420.324
|% -5,67
|
|BASCM
|9,61
|53.124
|% -3,80
|
|YAPRK
|33,94
|12.999.625
|% -2,75
|
|GARAN
|9,47
|1.179.418.121
|% 0,64
|
|YKBNK
|2,54
|540.831.495
|% 0,40
|
|THYAO
|12,48
|409.452.946
|% 0,48
|
|KRDMD
|7,31
|371.379.709
|% 0,69
|
|EREGL
|18,03
|314.287.151
|% 0,56
|
|YKBNK
|2,54
|540.831.495
|% 0,40
|
|GARAN
|9,47
|1.179.418.121
|% 0,64
|
|HALKB
|4,77
|307.327.178
|% 2,14
|
|ODAS
|1,47
|76.566.428
|% 1,38
|
|IHLAS
|0,60
|30.586.862
|% -1,64
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4644
|8,4673
|% 0,06
|
|Euro
|10,0297
|10,0386
|% 0,22
|
|Sterlin
|11,6630
|11,7215
|% 0,41
|
|Frank
|9,1772
|9,2325
|% 0,44
|
|Riyal
|2,2477
|2,2590
|% -0,05
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|7,73
|
|Altın Gr.
|489
|489
|2,15
|
|Cumhuriyet
|3.239
|3.287
|18,00
|
|Tam
|3.220
|3.302
|14,94
|
|Yarım
|1.557
|1.597
|7,22
|
|Çeyrek
|781
|799
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,24
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|0,07
|
|B. Petrol
|73,16
|73,16
|0,56
|