***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SAN.VE TİC.A.Ş. ile 13.06.2024 tarihine kadar sürecek olan "Personel Taşıma Sözleşmesi" imzalamıştır.Sözleşme bedeli 31.928.040,00 TL + KDV 'dir.Yatırımcılarımız bilgileri sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113613BIST