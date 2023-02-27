***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Müşterileri arasında bulunan TÜRKİYE ŞİŞE CAM FABRİKALARI A.Ş. ve ŞİŞECAM OTOMOTİV A.Ş. ile aramızda ek protokol ile Personel Taşımacılığı Sözleşmesi yenilenmiştir.Ek protokol süresi 31.12.2023 tarihine kadar olup Sözleşme bedeli yıl içerisindeki fiyat farkları ile beraber yaklaşık 200.000.000,00 TL + KDV olarak öngörülmektedir.Yatırımcılarımız bilgileri sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117203BIST