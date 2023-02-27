***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.02.2023 18:12
***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Müşterileri arasında bulunan TÜRKİYE ŞİŞE CAM FABRİKALARI A.Ş. ve ŞİŞECAM OTOMOTİV A.Ş. ile aramızda ek protokol ile Personel Taşımacılığı Sözleşmesi yenilenmiştir.
Ek protokol süresi 31.12.2023 tarihine kadar olup Sözleşme bedeli yıl içerisindeki fiyat farkları ile beraber yaklaşık 200.000.000,00 TL + KDV olarak öngörülmektedir.
Yatırımcılarımız bilgileri sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117203
BIST
18:055.197
En Yüksek
|Değişim
|: 2,74%
|| 138,69
|Açılış
|: 5.076
|
|Önceki Kapanış
|: 5.059
|
5.204
En Düşük
4.980
18:0518,8874
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0122
|Açılış
|: 19,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1300
|
18,9680
En Düşük
18,7920
18:0520,0326
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1236
|Açılış
|: 20,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1700
|
20,0752
En Düşük
19,8029
18:051.103,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 4,50
|Açılış
|: 1.103,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099,08
|
1.106,42
En Düşük
1.094,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RODRG
|67,65
|39.277.230
|% 10,00
|
|BFREN
|5.237,10
|108.735.141
|% 10,00
|
|KRSTL
|9,68
|71.302.929
|% 10,00
|
|AKSA
|94,10
|994.222.737
|% 9,99
|
|GUBRF
|234,80
|2.502.998.578
|% 9,98
|
|CMBTN
|630,00
|150.739.231
|% -7,95
|
|KONYA
|3.700,00
|567.690.659
|% -7,51
|
|METUR
|5,32
|18.696.599
|% -7,48
|
|QNBFL
|86,00
|202.209
|% -7,23
|
|BALAT
|18,72
|1.013.534
|% -6,40
|
|THYAO
|143,40
|7.300.354.734
|% 6,22
|
|EKGYO
|8,54
|5.864.236.940
|% -1,39
|
|KRDMD
|21,96
|4.481.052.738
|% -2,31
|
|EREGL
|44,04
|4.167.461.766
|% -0,45
|
|ASTOR
|37,12
|4.147.341.315
|% 1,98
|
|EKGYO
|8,54
|5.864.236.940
|% -1,39
|
|YKBNK
|9,86
|2.456.345.008
|% 8,35
|
|AKBNK
|17,32
|3.686.966.938
|% 8,52
|
|KRDMD
|21,96
|4.481.052.738
|% -2,31
|
|ISCTR
|11,62
|1.980.832.671
|% 7,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8801
|18,8874
|% 0,06
|
|Euro
|20,0225
|20,0326
|% 0,62
|
|Sterlin
|22,7027
|22,8166
|% 1,02
|
|Frank
|20,0880
|20,2090
|% 0,53
|
|Riyal
|5,0178
|5,0430
|% -0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|6,35
|
|Altın Gr.
|1.104
|1.104
|5,27
|
|Cumhuriyet
|7.466
|7.579
|0,00
|
|Tam
|7.518
|7.577
|-47,00
|
|Yarım
|3.673
|3.707
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.836
|1.854
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|20,65
|20,69
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|12,56
|12,57
|-0,04
|
|B. Petrol
|81,50
|81,50
|-1,32
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59VAKKO
Yüzde 8.08 oranında artışla 56.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 752, 754 adet işlem
-
17:58GARFA
Yüzde 9.95 oranında artışla 24.08 lira fiyatla işlem gören hissede 320, 539 adet işlem
-
17:57YUNSA
Yüzde 6.71 oranında artışla 89.00 lira fiyatla işlem gören hissede 796, 743 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 108, 57 artarak (% 2.40 ) 4, 633
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EPLAS, PINSU, CEOEM, RAYSG, BRSAN, AKSA, NUHCM, FLAP, RODRG, VANGD