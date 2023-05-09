***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca Kurumsal Yönetim Komitesince uygun görülen ve halihazırda görev yapmakta olan yönetim kurulu üyeleri Sayın Atilla Ersan, Sayın Celal Kalkan, Sayın Engin Ersan, Sayın Nazif Ersan, Sayın Kiler Holding A.Ş.'nin Yönetim Kurulu adayları ve görevleri devam etmekte olan, bağımsızlık beyanları bulunan Sayın Mustafa Kemal Gül ve Sayın Kenan Ekşi'nin bağımsız yönetim kurulu üye adayları şeklinde belirlenmesine, 20.06.2023 tarihinde yapılacak olan 2022 yılı olağan genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148686BIST