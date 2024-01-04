***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Müşterileri Arasında BulunanGEZER AYAKKABI DERİ SAN.TİC.A.Ş 01.01.2024-31.12.2024 33.000.000,00 TL + KDVPOLİMER KAUÇUK SAN VE PAZ A.Ş. 01.01.2024-31.12.2025 17.000.000,00 TL + KDVMOTOR AŞİN A.Ş. 01.01.2024-31.12.2024 9.000.000,00 TL + KDVULS HAVAYOLLARI KARGO TAŞ. A.Ş. 01.01.2024-31.12.2024 1.300.000,00 TL + KDVToplam : 60.300.000,00 TL + KDV olarak belirlenmiştir. Personel Taşıma Sözleşmesi Yenilenmiştir.Yatırımcılarımız bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1232409BIST