***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.01.2024 14:18
***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Müşterileri Arasında Bulunan
GEZER AYAKKABI DERİ SAN.TİC.A.Ş 01.01.2024-31.12.2024 33.000.000,00 TL + KDV
POLİMER KAUÇUK SAN VE PAZ A.Ş. 01.01.2024-31.12.2025 17.000.000,00 TL + KDV
MOTOR AŞİN A.Ş. 01.01.2024-31.12.2024 9.000.000,00 TL + KDV
ULS HAVAYOLLARI KARGO TAŞ. A.Ş. 01.01.2024-31.12.2024 1.300.000,00 TL + KDV
Toplam : 60.300.000,00 TL + KDV olarak belirlenmiştir. Personel Taşıma Sözleşmesi Yenilenmiştir.
Yatırımcılarımız bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1232409
BIST