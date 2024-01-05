***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Müşterileri Arasında Bulunan Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. ile Personel Taşıma Sözleşmesi Yenilenmiştir.Paşabahçe Kırklareli, Şişecam Düzcam Trakya Fabrika ve Şişecam Otomotiv A.Ş. Fabrikalarında hizmet verilecektir.Sözleşme süresi 01.01.2024- 31.12.2024 350.000.000,00 TL + KDV olarak ön görülmüştür.Yatırımcılarımız bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1232935BIST