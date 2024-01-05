***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.01.2024 10:14
***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Müşterileri Arasında Bulunan Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. ile Personel Taşıma Sözleşmesi Yenilenmiştir.
Paşabahçe Kırklareli, Şişecam Düzcam Trakya Fabrika ve Şişecam Otomotiv A.Ş. Fabrikalarında hizmet verilecektir.
Sözleşme süresi 01.01.2024- 31.12.2024 350.000.000,00 TL + KDV olarak ön görülmüştür.
Yatırımcılarımız bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1232935
BIST
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10:487.556
En Düşük
|Değişim
|: 0,11%
|| 8,63
|Açılış
|: 7.570
|
|Önceki Kapanış
|: 7.548
|
7.552
En Yüksek
7.586
10:4829,8421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0874
|Açılış
|: 29,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 30,0000
|
29,9191
En Düşük
29,6586
10:4832,6242
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0603
|Açılış
|: 32,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7000
|
32,7877
En Düşük
32,5655
10:481.960,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 5,49
|Açılış
|: 1.960,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.954,84
|
1.966,57
En Düşük
1.948,57
BIST En Aktif Hisseler10:46
|KCAER
|32,26
|267.361.034
|% 9,95
|
|GARFA
|91,75
|57.824.645
|% 9,95
|
|DIRIT
|13,00
|888.979
|% 9,24
|
|GMTAS
|8,34
|10.181.177
|% 8,74
|
|ATSYH
|49,80
|255.325
|% 8,26
|
|SANEL
|27,90
|3.396.481
|% -7,92
|
|EMNIS
|87,00
|38.106
|% -7,20
|
|QNBFB
|287,50
|1.218.138
|% -6,35
|
|BASCM
|8,51
|85.313
|% -4,70
|
|TEKTU
|3,06
|20.715.547
|% -4,08
|
|THYAO
|234,50
|1.410.264.186
|% 0,51
|
|ISCTR
|22,96
|791.392.980
|% 0,00
|
|GUBRF
|158,30
|681.971.073
|% -2,04
|
|AKBNK
|35,96
|584.329.765
|% -0,94
|
|YKBNK
|19,86
|536.951.176
|% -0,25
|
|ZOREN
|4,47
|297.658.210
|% 5,18
|
|EKGYO
|7,35
|324.202.763
|% 1,24
|
|QUAGR
|4,25
|179.397.810
|% 0,71
|
|BEGYO
|3,54
|135.915.303
|% 3,81
|
|ISCTR
|22,96
|791.392.980
|% 0,00
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,8341
|29,8440
|% 0,30
|
|Euro
|32,6220
|32,6411
|% -0,13
|
|Sterlin
|37,7036
|37,8927
|% 0,22
|
|Frank
|34,8718
|35,0819
|% 0,04
|
|Riyal
|7,9317
|7,9715
|% 0,28
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,04
|23,07
|% 0,66
|
|Platin
|948,84
|952,89
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.035,78
|1.039,29
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,89
|77,89
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.043,04
|2.043,30
|% 0,66
|
Seans Raporu
10:46
daha fazla
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11:01VRGYO
Yüzde 4.96 oranında artışla 23.28 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 064, 277 adet işlem
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11:00XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 9 kaybederek (% -0.05 ) 8, 137
-
11:00
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, ISCTR, TRKCM
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11:00XU100
Endeks 7, 561 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 17 üstünde . İşlem hacmi 13, 949.00 milyon TL de
-
11:00AYCES
Yüzde 4.31 oranında artışla 678.00 lira fiyatla işlem gören hissede 60, 323 adet işlem