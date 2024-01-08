***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.01.2024 10:09
***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Müşterileri Arasında Bulunan EREN HOLDİNG ile Personel Taşıma Sözleşmesi 24 Aylık Olarak Yenilenmiştir.
MODERN OLUKLU MUKAVVA AMBALAJ, MODERN KARTON SAN. VE TİC.A.Ş. ve MEDCEM MADENCİLİK VE YAPI MALZ. Fabrikalarında hizmet verilecektir.
Sözleşme süresi 01.01.2024- 31.12.2026 192.837.192,00 TL + KDV olarak belirlenmiştir.
Yatırımcılarımız bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233690
BIST
'
10:167.714
En Düşük
|Değişim
|: 1,11%
|| 84,96
|Açılış
|: 7.668
|
|Önceki Kapanış
|: 7.629
|
7.668
En Yüksek
7.716
10:1629,8973
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0570
|Açılış
|: 29,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8900
|
29,9032
En Düşük
29,7653
10:1632,7712
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0911
|Açılış
|: 32,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,6000
|
33,0282
En Düşük
32,4997
10:161.954,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -6,99
|Açılış
|: 1.954,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.961,02
|
1.966,77
En Düşük
1.947,72
BIST En Aktif Hisseler10:16
|DARDL
|5,52
|8.245.759
|% 9,96
|
|KBORU
|51,65
|123.198.086
|% 9,94
|
|DIRIT
|14,39
|1.357.207
|% 9,93
|
|ORMA
|149,90
|1.022.468
|% 9,58
|
|SDTTR
|320,50
|415.671.437
|% 8,55
|
|SNPAM
|114,90
|1.403.389
|% -9,03
|
|UMPAS
|7,83
|128.295
|% -5,66
|
|SANEL
|27,82
|679.898
|% -4,73
|
|AYCES
|683,00
|7.258.857
|% -4,48
|
|MMCAS
|8,00
|429.712
|% -4,42
|
|TUPRS
|138,50
|1.190.680.695
|% -3,69
|
|THYAO
|239,50
|883.407.238
|% 0,13
|
|ISCTR
|23,90
|762.937.516
|% 3,11
|
|AKBNK
|37,96
|601.139.140
|% 3,21
|
|YKBNK
|20,68
|529.623.551
|% 3,40
|
|EKGYO
|7,80
|344.071.707
|% 2,09
|
|ISCTR
|23,90
|762.937.516
|% 3,11
|
|YKBNK
|20,68
|529.623.551
|% 3,40
|
|AKFGY
|1,85
|34.049.205
|% 1,09
|
|AKBNK
|37,96
|601.139.140
|% 3,21
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,8933
|29,8973
|% 0,19
|
|Euro
|32,7499
|32,7712
|% 0,28
|
|Sterlin
|37,9021
|38,0921
|% 0,15
|
|Frank
|35,0087
|35,2196
|% 0,15
|
|Riyal
|7,9466
|7,9865
|% 0,17
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,01
|23,04
|% 0,66
|
|Platin
|958,43
|964,32
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.016,72
|1.022,11
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,83
|77,83
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.031,72
|2.031,98
|% 0,66
|
Seans Raporu
10:16
daha fazla
-
10:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 86, 23 artarak (% 1.05 ) 8, 299
-
10:31
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, SODA
-
10:31
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, SNPAM, AKPAZ
-
10:31
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TUPRS, THYAO, ISCTR
-
10:31XU100
Endeks 7, 713 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 11 üstünde . İşlem hacmi 12, 210.00 milyon TL de