***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Müşterileri Arasında Bulunan EREN HOLDİNG ile Personel Taşıma Sözleşmesi 24 Aylık Olarak Yenilenmiştir.MODERN OLUKLU MUKAVVA AMBALAJ, MODERN KARTON SAN. VE TİC.A.Ş. ve MEDCEM MADENCİLİK VE YAPI MALZ. Fabrikalarında hizmet verilecektir.Sözleşme süresi 01.01.2024- 31.12.2026 192.837.192,00 TL + KDV olarak belirlenmiştir.Yatırımcılarımız bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233690BIST