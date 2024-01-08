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***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

08.01.2024 10:09
***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Şirketimizin Müşterileri Arasında Bulunan EREN HOLDİNG ile Personel Taşıma Sözleşmesi 24 Aylık Olarak Yenilenmiştir.
MODERN OLUKLU MUKAVVA AMBALAJ, MODERN KARTON SAN. VE TİC.A.Ş. ve MEDCEM MADENCİLİK VE YAPI MALZ. Fabrikalarında hizmet verilecektir.
Sözleşme süresi 01.01.2024- 31.12.2026   192.837.192,00 TL + KDV olarak belirlenmiştir.
      
Yatırımcılarımız bilgilerine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233690


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KBORU 51,65 123.198.086 % 9,94  
DIRIT 14,39 1.357.207 % 9,93  
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Frank 35,0087 35,2196 % 0,15  
Riyal 7,9466 7,9865 % 0,17  
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Gümüş ONS 23,01 23,04 % 0,66  
Platin 958,43 964,32 % 0,66  
Paladyum 1.016,72 1.022,11 % 0,66  
Brent Pet. 77,83 77,83 % 0,66  
Altın Ons 2.031,72 2.031,98 % 0,66  
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