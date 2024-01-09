***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.01.2024 10:15
***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Müşterileri Arasında Bulunan İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ve İSTANBUL CERRAHPAŞA ÜNİVERSİTESİ ile Personel Taşıma Sözleşmesi 12 Aylık Olarak Yenilenmiştir.
Sözleşme süresi
01.01.2024-31.12.2025 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 61.996.500,00 TL + KDV
01.01.2024-31.12.2025 İSTANBUL CERRAHPAŞA ÜNİVERSİTESİ 68.993.100,00 TL +KDV
olarak belirlenmiştir.
Yatırımcılarımız bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235363
BIST
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13:367.797
En Düşük
|Değişim
|: -0,28%
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|Açılış
|: 7.860
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|Önceki Kapanış
|: 7.819
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7.775
En Yüksek
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13:3629,9419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
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|Açılış
|: 29,9550
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|Önceki Kapanış
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29,9430
En Düşük
29,7686
13:3632,7792
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 32,7500
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En Düşük
32,6586
13:361.961,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 14,46
|Açılış
|: 1.962,25
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|Önceki Kapanış
|: 1.947,30
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1.962,45
En Düşük
1.941,52
BIST En Aktif Hisseler13:33
|KBORU
|56,80
|396.184.555
|% 9,97
|
|HALKB
|13,79
|432.476.795
|% 9,97
|
|CEMAS
|5,12
|202.779.350
|% 9,87
|
|MARKA
|42,78
|13.097.403
|% 9,69
|
|BAYRK
|18,84
|37.319.260
|% 7,78
|
|FLAP
|11,44
|87.763.236
|% -5,84
|
|CVKMD
|393,75
|213.549.099
|% -5,41
|
|UZERB
|180,00
|777.624
|% -5,26
|
|ISBIR
|93,50
|688.570
|% -5,17
|
|ACSEL
|121,90
|46.011.939
|% -5,14
|
|EKGYO
|8,05
|1.204.402.824
|% 1,39
|
|KOZAL
|19,91
|1.161.671.415
|% 0,66
|
|PGSUS
|708,50
|1.149.166.226
|% -0,70
|
|TTKOM
|26,68
|1.017.561.359
|% 0,68
|
|YEOTK
|216,90
|899.050.932
|% 6,58
|
|EKGYO
|8,05
|1.204.402.824
|% 1,39
|
|HLGYO
|2,52
|238.929.545
|% 3,28
|
|BEGYO
|4,32
|321.668.462
|% 6,93
|
|KOZAL
|19,91
|1.161.671.415
|% 0,66
|
|AKFGY
|1,88
|79.509.582
|% -1,05
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9325
|29,9434
|% 0,24
|
|Euro
|32,7707
|32,7818
|% 0,05
|
|Sterlin
|38,0085
|38,1991
|% 0,07
|
|Frank
|35,0670
|35,2783
|% -0,10
|
|Riyal
|7,9597
|7,9996
|% 0,23
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|23,16
|23,20
|% 0,66
|
|Platin
|948,80
|951,11
|% 0,66
|
|Paladyum
|990,31
|993,06
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,57
|77,57
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.037,96
|2.038,21
|% 0,66
|