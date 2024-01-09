***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Müşterileri Arasında Bulunan İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ve İSTANBUL CERRAHPAŞA ÜNİVERSİTESİ ile Personel Taşıma Sözleşmesi 12 Aylık Olarak Yenilenmiştir.Sözleşme süresi01.01.2024-31.12.2025 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 61.996.500,00 TL + KDV01.01.2024-31.12.2025 İSTANBUL CERRAHPAŞA ÜNİVERSİTESİ 68.993.100,00 TL +KDVolarak belirlenmiştir.Yatırımcılarımız bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235363BIST