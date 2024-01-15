***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.01.2024 10:50
***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Müşterileri Arasında KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ile Personel Taşıma Sözleşmesi 12 Aylık Olarak Yenilenmiştir.
01.02.2024-28.02.2025 Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü ile Bağlı İşyerlerinin ve Seyyar Ekiplerinin Bölge Müdürlüğü Sınırları İçinde (Gerektiğinde Sınırları Dışında) 2024 Yılı Malzeme, Araç-Gereç ve Personelini Yol Boyu Konaklama Yerlerine Taşımada Kullanılmak Üzere Taşıt Kiralanması Hizmet Alımı İşi 189.705.760,00 +KDV olarak belirlenmiştir.
Yatırımcılarımız bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1239732
BIST
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14:148.048
En Düşük
|Değişim
|: 0,76%
|| 61,04
|Açılış
|: 7.997
|
|Önceki Kapanış
|: 7.986
|
7.979
En Yüksek
8.095
14:1430,1018
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0038
|Açılış
|: 30,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1200
|
30,1067
En Düşük
29,9788
14:1432,9779
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0209
|Açılış
|: 32,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9300
|
33,0519
En Düşük
32,9132
14:141.986,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 4,90
|Açılış
|: 1.986,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981,47
|
1.992,38
En Düşük
1.976,53
BIST En Aktif Hisseler14:14
|PASEU
|59,40
|71.159.971
|% 10,00
|
|ENERY
|128,00
|390.872.609
|% 9,97
|
|AZTEK
|129,00
|60.145.265
|% 9,97
|
|EDIP
|16,33
|73.845.782
|% 9,97
|
|IZENR
|30,66
|336.131.405
|% 9,97
|
|PEGYO
|19,80
|73.411.920
|% -10,00
|
|QNBFB
|258,00
|4.157.840
|% -6,86
|
|METUR
|6,98
|40.975.135
|% -4,90
|
|SELGD
|21,62
|3.515.409
|% -4,67
|
|IZFAS
|14,55
|33.585.859
|% -4,53
|
|THYAO
|250,00
|4.394.694.507
|% -0,40
|
|KCHOL
|162,00
|3.553.034.291
|% 4,18
|
|AKBNK
|43,06
|3.493.218.720
|% -0,46
|
|ISCTR
|25,46
|2.950.608.645
|% -1,93
|
|SAHOL
|70,10
|2.479.668.710
|% 1,59
|
|ADESE
|2,26
|268.288.690
|% 9,71
|
|ISCTR
|25,46
|2.950.608.645
|% -1,93
|
|YKBNK
|22,48
|2.399.730.403
|% -2,01
|
|AKBNK
|43,06
|3.493.218.720
|% -0,46
|
|BEGYO
|4,30
|316.169.838
|% -2,49
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0981
|30,1018
|% 0,01
|
|Euro
|32,9673
|32,9779
|% 0,06
|
|Sterlin
|38,2025
|38,3940
|% -0,11
|
|Frank
|35,1180
|35,3296
|% -0,16
|
|Riyal
|8,0017
|8,0418
|% -0,01
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,25
|23,28
|% 0,66
|
|Platin
|915,92
|919,52
|% 0,66
|
|Paladyum
|979,89
|984,35
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,69
|77,69
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.052,67
|2.052,93
|% 0,66
|
Seans Raporu
14:14
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-
14:29HATSN
Yüzde 4.80 oranında artışla 55.65 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 192, 609 adet işlem
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14:28OSTIM
Yüzde 7.43 oranında artışla 7.52 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 998, 617 adet işlem
-
14:27FZLGY
Yüzde 5.19 oranında artışla 12.96 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 303, 891 adet işlem
-
14:26
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler YKBNK, ISCTR, GUBRF
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14:26
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KCHOL, FROTO, TOASO