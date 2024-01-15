***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Müşterileri Arasında KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ile Personel Taşıma Sözleşmesi 12 Aylık Olarak Yenilenmiştir.01.02.2024-28.02.2025 Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü ile Bağlı İşyerlerinin ve Seyyar Ekiplerinin Bölge Müdürlüğü Sınırları İçinde (Gerektiğinde Sınırları Dışında) 2024 Yılı Malzeme, Araç-Gereç ve Personelini Yol Boyu Konaklama Yerlerine Taşımada Kullanılmak Üzere Taşıt Kiralanması Hizmet Alımı İşi 189.705.760,00 +KDV olarak belirlenmiştir.Yatırımcılarımız bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1239732BIST