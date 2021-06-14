***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Pay Geri Alım İşlemlerinin Başlatılması Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmamasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.06.2021Geri Alıma Konu Pay Miktarı 3.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 30.000.000Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.06.2021 tarihli toplantısında1. Şirketimizin Borsa İstanbul'da işlem gören paylarının fiyatının Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle pay sahiplerini korumak, pay fiyatımızın istikrarlı olarak gerçek değerine uygun oluşumunu sağlamak ve yatırımcılarımızın Şirketimize olan güvenini korumak amacıyla, II-22.1 sayılı Geri alınan Paylar Tebliği'nin ("Tebliğ") yakın ve ciddi kaybın tespitine ilişkin şartlarına tabi olmaksızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihlerinde yapmış olduğu duyurular çerçevesinde Borsa İstanbul'da paylarımızın işlem gördüğü Ana Pazar'da Şirketimiz tarafından pay geri alım işlemlerinin yapılmasına,2. Pay geri alımına konu edilebilecek azami pay sayısının 3.000.000 adet (3.000.000,00 TL nominal) olarak belirlenmesine,3. Pay geri alımı için ayrılacak olan fonun Şirketimizin öz kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 30.000.000,00 TL olarak belirlenmesine,4. İşbu Yönetim Kurulu Kararı ile Borsa İstanbul'un Şirket paylarının işlem gördüğü Ana Pazar'da gerçekleştirilecek olan pay geri alım işlemleri ile ilgili olarak, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekli özel durum açıklamalarının yapılmasına ve Şirketimizin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında gündeme alınarak, Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942257BIST