***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
16.06.2021 18:15
***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 16 Haziran 2021 Tarihli Pay Alım İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.06.2021
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 3.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 30.000.000
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
D Grubu, TUREX, TRETURX00045 16.06.2021 100.000 0,093 10
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14 Haziran 2021 tarihli kararıyla başlatılan pay geri alım işlemlerine istinaden 16 Haziran 2021 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir. Bu çerçevede Şirketimiz tarafından alımlar yapıldıkça kamuoyuna duyurulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942702
BIST
18:051.431
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -11,25
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.443
|
1.445
En Düşük
1.431
18:058,5166
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0408
|Açılış
|: 8,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5790
En Düşük
8,4981
18:0510,3257
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0566
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,4101
En Düşük
10,3075
18:05509,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -1,65
|Açılış
|: 509,84
|
|Önceki Kapanış
|: 511,47
|
513,34
En Düşük
508,00
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PENTA
|35,20
|74.030.954
|% 10,00
|
|UZERB
|45,98
|1.000.617
|% 10,00
|
|UMPAS
|1,32
|129.560
|% 10,00
|
|ISKUR
|320.100,00
|640.200
|% 10,00
|
|BJKAS
|6,78
|249.354.215
|% 9,89
|
|BAGFS
|19,17
|374.007
|% -10,00
|
|BERA
|20,90
|32.123.425
|% -9,99
|
|MERIT
|18,31
|414.593
|% -9,98
|
|TKURU
|115,10
|1.321.003
|% -9,94
|
|UTPYA
|23,40
|4.355.723
|% -9,93
|
|THYAO
|14,32
|1.449.176.275
|% -1,17
|
|GARAN
|8,36
|940.636.973
|% -0,71
|
|BOBET
|5,44
|894.120.318
|% -9,78
|
|KOZAL
|126,60
|818.667.222
|% 1,77
|
|EKGYO
|2,22
|604.834.635
|% 1,37
|
|EKGYO
|2,22
|604.834.635
|% 1,37
|
|BOBET
|5,44
|894.120.318
|% -9,78
|
|YESIL
|2,32
|310.507.758
|% -9,73
|
|DOHOL
|2,95
|389.708.411
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,23
|264.584.929
|% -0,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5128
|8,5166
|% -0,48
|
|Euro
|10,3156
|10,3257
|% -0,55
|
|Sterlin
|11,9959
|12,0560
|% -0,17
|
|Frank
|9,4499
|9,5069
|% -0,39
|
|Riyal
|2,2670
|2,2784
|% -0,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.861
|1,68
|
|Altın Gr.
|510
|510
|-1,89
|
|Cumhuriyet
|3.383
|3.434
|-11,00
|
|Tam
|3.364
|3.449
|-10,72
|
|Yarım
|1.626
|1.668
|-5,19
|
|Çeyrek
|816
|834
|-2,60
|
|Gümüş.Ons
|27,79
|27,81
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,62
|0,00
|
|B. Petrol
|74,83
|74,83
|0,84
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59CLEBI
Yüzde -4.02 oranında düşüşle 217.40 lira fiyatla işlem gören hissede 136, 756 adet işlem
-
17:58VKGYO
Yüzde -4.27 oranında düşüşle 1.57 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 864, 264 adet işlem
-
17:56VAKFN
Yüzde -3.49 oranında düşüşle 8.29 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 734, 898 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 436 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 49 altında . İşlem hacmi 10, 803.00 milyon TL de
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17:55DERHL
Yüzde -4.12 oranında düşüşle 4.19 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 260, 623 adet işlem