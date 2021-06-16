***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 16 Haziran 2021 Tarihli Pay Alım İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmamasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.06.2021Geri Alıma Konu Pay Miktarı 3.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 30.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarD Grubu, TUREX, TRETURX00045 16.06.2021 100.000 0,093 10Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14 Haziran 2021 tarihli kararıyla başlatılan pay geri alım işlemlerine istinaden 16 Haziran 2021 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir. Bu çerçevede Şirketimiz tarafından alımlar yapıldıkça kamuoyuna duyurulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942702BIST