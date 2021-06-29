***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
29.06.2021 18:24
***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 29 Haziran 2021 Tarihli Pay Alım İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.06.2021
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 3.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 30.000.000
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
D Grubu, TUREX, TRETURX00045 16.06.2021 100.000 0,093 10
D Grubu, TUREX, TRETURX00045 17.06.2021 50.000 0,046 9,6
D Grubu, TUREX, TRETURX00045 18.06.2021 50.000 0,046 9,47
D Grubu, TUREX, TRETURX00045 18.06.2021 25.000 0,023 9,48
D Grubu, TUREX, TRETURX00045 18.06.2021 50.000 0,046 9,49
D Grubu, TUREX, TRETURX00045 18.06.2021 25.000 0,023 9,5
D Grubu, TUREX, TRETURX00045 22.06.2021 10.000 0,009 9,52
D Grubu, TUREX, TRETURX00045 22.06.2021 10.000 0,009 9,53
D Grubu, TUREX, TRETURX00045 22.06.2021 10.000 0,009 9,54
D Grubu, TUREX, TRETURX00045 22.06.2021 10.000 0,009 9,55
D Grubu, TUREX, TRETURX00045 23.06.2021 18.610 0,017 9,48
D Grubu, TUREX, TRETURX00045 23.06.2021 15.612 0,014 9,49
D Grubu, TUREX, TRETURX00045 23.06.2021 45.778 0,042 9,5
D Grubu, TUREX, TRETURX00045 23.06.2021 20.000 0,019 9,51
D Grubu, TUREX, TRETURX00045 23.06.2021 10.000 0,009 9,52
D Grubu, TUREX, TRETURX00045 24.06.2021 25.000 0,023 9,5
D Grubu, TUREX, TRETURX00045 29.06.2021 25.000 0,023 8,74
D Grubu, TUREX, TRETURX00045 29.06.2021 25.000 0,023 8,75
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14 Haziran 2021 tarihli kararıyla başlatılan pay geri alım işlemlerine istinaden 29 Haziran 2021 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir. Bu çerçevede Şirketimiz tarafından alımlar yapıldıkça kamuoyuna duyurulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944916
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