***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 33. Maddesi uyarınca denetimden sorumlu komite tarafından hazırlanan'Halka Arzdan Elde Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor' ek'te yer almaktadır.Değerli Yatırımcılarımızın ve Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969600BIST