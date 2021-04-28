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***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

28.04.2021 17:03



***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Elektronik Posta Adresi
E-posta
info@turexturizm.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931839


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BIST USD EURO ALTIN
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BIST En Aktif Hisseler16:58
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UFUK 19,03 222.975 % 10,00  
UZERB 45,64 382.098 % 9,98  
INTEM 42,14 3.780.941 % 9,97  
AYCES 65,05 3.732.651 % 9,97  
MERIT 224,00 1.221.920 % 9,97  
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16:58 Alış Satış %  
Dolar 8,1956 8,2001 % -0,06  
Euro 9,9081 9,9168 % -0,16  
Sterlin 11,3577 11,4146 % -0,25  
Frank 8,9264 8,9801 % -0,27  
Riyal 2,1810 2,1919 % -0,10  
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16:58 Alış Satış %  
Altın Ons 1.772 1.772 -4,78  
Altın Gr. 466 467 -2,55  
Cumhuriyet 3.067 3.114 -38,00  
Tam 3.051 3.130 -39,84  
Yarım 1.475 1.514 -19,27  
Çeyrek 740 757 -9,63  
Gümüş.Ons 25,92 25,95 -0,33  
Gümüş Gr. 6,83 6,84 -0,10  
B. Petrol 66,67 66,67 0,80  
Seans Raporu 16:58
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