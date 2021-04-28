***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
28.04.2021 17:03
***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Elektronik Posta Adresi
E-posta
info@turexturizm.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931839
BIST
16:591.385
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -6,78
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.395
En Düşük
1.380
16:598,2013
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0037
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1800
|
8,2452
En Düşük
8,1552
16:599,9174
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0157
|Açılış
|: 9,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
9,9649
En Düşük
9,8553
16:59467,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -1,09
|Açılış
|: 467,99
|
|Önceki Kapanış
|: 469,08
|
470,28
En Düşük
463,30
BIST En Aktif Hisseler16:58
|UFUK
|19,03
|222.975
|% 10,00
|
|UZERB
|45,64
|382.098
|% 9,98
|
|INTEM
|42,14
|3.780.941
|% 9,97
|
|AYCES
|65,05
|3.732.651
|% 9,97
|
|MERIT
|224,00
|1.221.920
|% 9,97
|
|FRIGO
|33,54
|80.603.028
|% -9,98
|
|DESA
|15,16
|10.710.376
|% -9,98
|
|KERVN
|0,73
|783.525
|% -9,88
|
|ATLAS
|2,03
|1.034.545
|% -9,78
|
|PENGD
|3,60
|51.203.321
|% -8,16
|
|EREGL
|19,14
|900.221.469
|% -1,59
|
|KRDMD
|7,11
|687.601.861
|% 0,00
|
|GARAN
|7,12
|631.173.916
|% 0,00
|
|THYAO
|12,08
|560.815.351
|% 1,26
|
|PETKM
|6,45
|550.310.998
|% -1,07
|
|YKBNK
|2,08
|277.594.609
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,11
|687.601.861
|% 0,00
|
|GWIND
|4,84
|460.967.732
|% -7,81
|
|GARAN
|7,12
|631.173.916
|% 0,00
|
|PETKM
|6,45
|550.310.998
|% -1,07
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1956
|8,2001
|% -0,06
|
|Euro
|9,9081
|9,9168
|% -0,16
|
|Sterlin
|11,3577
|11,4146
|% -0,25
|
|Frank
|8,9264
|8,9801
|% -0,27
|
|Riyal
|2,1810
|2,1919
|% -0,10
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|-4,78
|
|Altın Gr.
|466
|467
|-2,55
|
|Cumhuriyet
|3.067
|3.114
|-38,00
|
|Tam
|3.051
|3.130
|-39,84
|
|Yarım
|1.475
|1.514
|-19,27
|
|Çeyrek
|740
|757
|-9,63
|
|Gümüş.Ons
|25,92
|25,95
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|6,83
|6,84
|-0,10
|
|B. Petrol
|66,67
|66,67
|0,80
|