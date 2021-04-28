***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
28.04.2021 13:36
***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Zafer Mahallesi 139.Sokak No:1 Esenyurt/İSTANBUL
İnternet Adresi www.turexturizm.com.tr
Elektronik Posta Adresi
E-posta
arzukilerci@turexturizm.com.tr
celalkalkan@turexturizm.com.tr
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Zafer Mahallesi 139.Sokak No:1 Esenyurt/İSTANBUL 0212 699 20 55 0212 699 20 66
Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu Personel Taşımacılığı, Bireysel ve Filo Araç Kilrama, İş Makinası Kiralama
Şirketin Süresi Süresiz
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 8500000 TRY 8500000 TRY 7,87 İmtiyazlı İşlem Görmüyor
B Nama 8500000 TRY 8500000 TRY 7,87 İmtiyazlı İşlem Görmüyor
C Nama 3000000 TRY 3000000 TRY 2,78 İmtiyazlı İşlem Görmüyor
D Hamiline 88000000 TRY 88000000 TRY 81,48 İmtiyazsız İşlem Görüyor
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ATİLLA ERSAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 15.07.2002 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Hayır 13.85 B ve D grubu Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
KİLER HOLDİNG A.Ş. ÜMİT KİLER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 20.06.2015 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Evet 33.65 A ve D grubu Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
CELAL KALKAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 31.10.2018 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Hayır 11.88 C ve D gurubu Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
ENGİN ERSAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 30.10.2007 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Hayır 9.9 B ve D grubu Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
NAZİF ERSAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 30.10.2007 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Hayır 9.9 B ve D grubu Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
MUSTAFA KEMAL GÜL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 24.02.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması ve Denetim Komitesi Başkanı
KENAN EKŞİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 24.02.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Denetim Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim komitesi Başkanı
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ARZU KİLERCİ Genel Müdür Yardımcısı Finansal Analist Genel Müdür Yardımcısı
ÖZGÜR KALKAN İhale Müdürü Diğer İhale Müdürü
AHMET SAYIN Mali İşler Müdürü Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mali İşler Müdürü
FERAT BIDAK Genel Müdür Yardımcısı Diğer Genel Müdür Yardımcısı
SERDAL KARNAL Filo Müdürü Diğer Filo Müdürü
KEMAL LEBLEBİCİ Finans Müdürü Bankacı Finans Müdürü
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
TUREKS TURİZM TAŞ. A.Ş. - TURUVA SEY. SAĞ. TRZ. TAŞ. TEM. HİZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. İŞ ORTAKLIĞI Filo Araç Kiralama 100000 50000 TRY 50 Bağlı Ortaklık
TUREKS TURİZM TAŞ. A.Ş. - TURUVA SEY. SAĞ. TRZ. TAŞ. TEM. HİZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. İŞ ORTAKLIĞI Filo Araç Kiralama 60000 30600 TRY 51 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931654
BIST