***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi Zafer Mahallesi 139.Sokak No:1 Esenyurt/İSTANBULİnternet Adresi www.turexturizm.com.trElektronik Posta AdresiE-postaarzukilerci@turexturizm.com.trcelalkalkan@turexturizm.com.trİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksZafer Mahallesi 139.Sokak No:1 Esenyurt/İSTANBUL 0212 699 20 55 0212 699 20 66Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu Personel Taşımacılığı, Bireysel ve Filo Araç Kilrama, İş Makinası KiralamaŞirketin Süresi SüresizSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 8500000 TRY 8500000 TRY 7,87 İmtiyazlı İşlem GörmüyorB Nama 8500000 TRY 8500000 TRY 7,87 İmtiyazlı İşlem GörmüyorC Nama 3000000 TRY 3000000 TRY 2,78 İmtiyazlı İşlem GörmüyorD Hamiline 88000000 TRY 88000000 TRY 81,48 İmtiyazsız İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviATİLLA ERSAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 15.07.2002 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Hayır 13.85 B ve D grubu Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırKİLER HOLDİNG A.Ş. ÜMİT KİLER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 20.06.2015 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Evet 33.65 A ve D grubu Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırCELAL KALKAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 31.10.2018 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Hayır 11.88 C ve D gurubu Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırENGİN ERSAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 30.10.2007 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Hayır 9.9 B ve D grubu Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiNAZİF ERSAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 30.10.2007 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Hayır 9.9 B ve D grubu Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiMUSTAFA KEMAL GÜL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 24.02.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması ve Denetim Komitesi BaşkanıKENAN EKŞİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 24.02.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Denetim Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim komitesi BaşkanıYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerARZU KİLERCİ Genel Müdür Yardımcısı Finansal Analist Genel Müdür YardımcısıÖZGÜR KALKAN İhale Müdürü Diğer İhale MüdürüAHMET SAYIN Mali İşler Müdürü Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mali İşler MüdürüFERAT BIDAK Genel Müdür Yardımcısı Diğer Genel Müdür YardımcısıSERDAL KARNAL Filo Müdürü Diğer Filo MüdürüKEMAL LEBLEBİCİ Finans Müdürü Bankacı Finans MüdürüBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiTUREKS TURİZM TAŞ. A.Ş. - TURUVA SEY. SAĞ. TRZ. TAŞ. TEM. HİZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. İŞ ORTAKLIĞI Filo Araç Kiralama 100000 50000 TRY 50 Bağlı OrtaklıkTUREKS TURİZM TAŞ. A.Ş. - TURUVA SEY. SAĞ. TRZ. TAŞ. TEM. HİZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. İŞ ORTAKLIĞI Filo Araç Kiralama 60000 30600 TRY 51 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931654BIST