***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.05.2022 17:45
***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Mehmet Akif Mahallesi 2.Akarsu Sokak Tureks Plaza Blok No:4 İç Kapı No:1 Küçükçekmece / İSTANBUL
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Mehmet Akif Mahallesi 2.Akarsu Sokak Tureks Plaza Blok No:4 İç Kapı No:1 Küçükçekmece / İSTANBUL 0212 699 20 55 0212 699 20 66
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ARZU KİLERCİ Genel Müdür Yardımcısı Finansal Analist Genel Müdür Yardımcısı
ÖZGÜR KALKAN İhale Müdürü Diğer İhale Müdürü
FERAT BIDAK Genel Müdür Yardımcısı Diğer Genel Müdür Yardımcısı
SERDAL KARNAL Filo Müdürü Diğer Filo Müdürü
KEMAL LEBLEBİCİ Finans Müdürü Bankacı Finans Müdürü
TEKİN BEYAZ Mali İşler Müdürü Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mali İşler Müdür Yrd.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027316
BIST
18:052.459
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -7,54
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.471
En Düşük
2.433
18:0514,9331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0721
|Açılış
|: 15,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8920
|
14,9669
En Düşük
14,8503
18:0515,7963
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0842
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7050
|
15,8517
En Düşük
15,6090
18:05904,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 7,62
|Açılış
|: 904,71
|
|Önceki Kapanış
|: 896,71
|
912,46
En Düşük
892,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SMRTG
|20,48
|293.843.034
|% 9,99
|
|ALKA
|35,02
|63.017.799
|% 9,99
|
|IMASM
|19,96
|17.975.836
|% 9,97
|
|GEDZA
|25,58
|50.508.603
|% 9,97
|
|TIRE
|16,98
|104.439.911
|% 9,97
|
|CASA
|121,50
|1.635.383
|% -9,93
|
|PETUN
|24,16
|67.842.329
|% -9,10
|
|SERVE
|26,02
|951.085
|% -8,77
|
|SELVA
|18,10
|28.945.646
|% -8,03
|
|ETILR
|9,20
|8.327.878
|% -7,07
|
|SISE
|19,39
|5.508.643.508
|% 3,08
|
|THYAO
|42,38
|3.510.880.969
|% -0,70
|
|TUPRS
|255,20
|1.967.333.124
|% 4,04
|
|AKBNK
|8,72
|1.613.679.902
|% -0,68
|
|KOZAL
|186,00
|1.553.872.462
|% 4,67
|
|SISE
|19,39
|5.508.643.508
|% 3,08
|
|YKBNK
|4,84
|1.217.315.227
|% 0,00
|
|ODAS
|2,52
|501.339.958
|% -5,26
|
|AKBNK
|8,72
|1.613.679.902
|% -0,68
|
|EKGYO
|2,69
|492.589.182
|% -0,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9298
|14,9331
|% 0,49
|
|Euro
|15,7607
|15,7963
|% 0,54
|
|Sterlin
|18,3708
|18,4629
|% 0,38
|
|Frank
|15,0507
|15,1414
|% 0,20
|
|Riyal
|3,9705
|3,9904
|% 0,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.884
|6,69
|
|Altın Gr.
|905
|905
|8,00
|
|Cumhuriyet
|6.092
|6.184
|30,00
|
|Tam
|6.062
|6.216
|39,70
|
|Yarım
|2.930
|3.007
|19,21
|
|Çeyrek
|1.470
|1.504
|9,60
|
|Gümüş.Ons
|22,33
|22,39
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|10,73
|10,74
|-0,02
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,95
|