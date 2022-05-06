***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi Mehmet Akif Mahallesi 2.Akarsu Sokak Tureks Plaza Blok No:4 İç Kapı No:1 Küçükçekmece / İSTANBULİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksMehmet Akif Mahallesi 2.Akarsu Sokak Tureks Plaza Blok No:4 İç Kapı No:1 Küçükçekmece / İSTANBUL 0212 699 20 55 0212 699 20 66Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerARZU KİLERCİ Genel Müdür Yardımcısı Finansal Analist Genel Müdür YardımcısıÖZGÜR KALKAN İhale Müdürü Diğer İhale MüdürüFERAT BIDAK Genel Müdür Yardımcısı Diğer Genel Müdür YardımcısıSERDAL KARNAL Filo Müdürü Diğer Filo MüdürüKEMAL LEBLEBİCİ Finans Müdürü Bankacı Finans MüdürüTEKİN BEYAZ Mali İşler Müdürü Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mali İşler Müdür Yrd.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027316BIST