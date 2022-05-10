Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

10.05.2022 20:26
***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)


***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
08/05/2022
Karar Sayısı
2022/05
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

       Tureks Turizm Taşımacılık Anonim Şirketi tarafından 8 Mayıs 2022 tarihli 2022/05 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilmiş olan 01.01.2022 - 31.03.2022 faaliyet  dönemine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II-14.1 sayılı  "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlar ile uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte ara dönem özet konsolide finansal durum tablosu, ara dönem özet konsolide kapsamlı gelir tablosu, ara dönem özet konsolide özkaynaklar değişim tablosu ve ara dönem özet konsolide nakit akış tablosu ile yönetim kurulu  faaliyet raporunun,  
  - tarafımızca incelendiğini,   
  - Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,   
  - Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış ara dönem özet konsolide finansal tabloların, işletmenin ve bağlı ortaklıklarının konsolide aktifleri, konsolide pasifleri, konsolide finansal durumu ve konsolide kar veya zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve konsolide performansını, konsolide finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını  beyan ederiz. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028890


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.454
Değişim :  -1,45% |  -36,23
Açılış :  2.498  
Önceki Kapanış :  2.490  
En Yüksek
2.501 En Düşük
2.429
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BOSSA 59,40 88.890.815 % 10,00  
ULUUN 10,38 75.326.134 % 9,96  
UFUK 50,45 1.756.064 % 9,96  
IMASM 26,52 24.111.241 % 9,95  
ESCOM 10,83 33.702.569 % 9,95  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 15,3074 15,3101 % 0,42  
Euro 16,1017 16,1391 % 0,35  
Sterlin 18,6819 18,7756 % -0,34  
Frank 15,3298 15,4222 % 0,37  
Riyal 4,0679 4,0884 % 0,25  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.852 1.853 13,92  
Altın Gr. 910 910 8,06  
Cumhuriyet 6.169 6.263 16,00  
Tam 6.134 6.292 7,45  
Yarım 2.965 3.044 3,60  
Çeyrek 1.487 1.522 1,80  
Gümüş.Ons 21,55 21,58 0,30  
Gümüş Gr. 10,59 10,60 0,15  
B. Petrol 107 107 4,70  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru