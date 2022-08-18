***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi15/08/2022Karar Sayısı2022-09Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıTureks Turizm Taşımacılık Anonim Şirketi tarafından 15 Ağustos 2022 tarihli 2022/09 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilmiş olan 01.01.2022 - 30.06.2022 faaliyet dönemine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlar ile uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte ara dönem özet konsolide finansal durum tablosu, ara dönem özet konsolide kapsamlı gelir tablosu, ara dönem özet konsolide özkaynaklar değişim tablosu ve ara dönem özet konsolide nakit akış tablosu ile yönetim kurulu faaliyet raporunun,- tarafımızca incelendiğini,- Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,- Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış ara dönem özet konsolide finansal tabloların, işletmenin ve bağlı ortaklıklarının konsolide aktifleri, konsolide pasifleri, konsolide finansal durumu ve konsolide kar veya zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve konsolide performansını, konsolide finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056827BIST