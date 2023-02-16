***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.02.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıİSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SAN.VE TİC.A.Ş.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih15/02/2023Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiolumluAçıklamalarŞirketimiz İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SAN.VE TİC.A.Ş. ile 13.06.2024 tarihine kadar sürecek olan "Personel Taşıma Sözleşmesi" imzalamıştır.Sözleşme bedeli 31.928.040,00 TL + KDV 'dir.Yatırımcılarımız bilgileri sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114122BIST