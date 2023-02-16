***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
16.02.2023 11:31
***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.02.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SAN.VE TİC.A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
15/02/2023
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
olumlu
Açıklamalar
Şirketimiz İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SAN.VE TİC.A.Ş. ile 13.06.2024 tarihine kadar sürecek olan "Personel Taşıma Sözleşmesi" imzalamıştır.
Sözleşme bedeli 31.928.040,00 TL + KDV 'dir.
Yatırımcılarımız bilgileri sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114122
BIST
15:525.074
En Yüksek
|Değişim
|: 2,50%
|| 123,56
|Açılış
|: 5.311
|
|Önceki Kapanış
|: 4.950
|
5.320
En Düşük
4.943
15:5218,8483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0002
|Açılış
|: 19,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,9250
En Düşük
18,8253
15:5220,1927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0345
|Açılış
|: 20,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3600
|
20,2803
En Düşük
20,1197
15:521.114,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,82
|Açılış
|: 1.114,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,87
|
1.118,36
En Düşük
1.111,32
BIST En Aktif Hisseler15:52
|OYAKC
|30,14
|214.670.092
|% 10,00
|
|KONYA
|3.586,90
|18.791.769
|% 10,00
|
|AKCNS
|74,85
|254.791.130
|% 9,99
|
|SAMAT
|20,58
|35.679.680
|% 9,99
|
|NIBAS
|19,04
|9.351.268
|% 9,99
|
|LIDER
|108,00
|49.770.293
|% -10,00
|
|EMNIS
|40,06
|321.488
|% -9,98
|
|SKTAS
|3,44
|29.270.807
|% -9,95
|
|HATEK
|8,42
|25.439.578
|% -9,95
|
|MACKO
|59,35
|501.074.233
|% -9,94
|
|THYAO
|142,50
|7.278.465.736
|% 1,86
|
|EREGL
|43,88
|6.115.665.968
|% 6,20
|
|TUPRS
|632,20
|4.316.930.834
|% 9,97
|
|SISE
|45,20
|3.221.132.856
|% 5,85
|
|ASELS
|58,55
|3.190.464.128
|% 0,60
|
|AKBNK
|16,39
|3.132.777.655
|% 1,36
|
|YKBNK
|9,34
|1.616.700.579
|% 4,47
|
|KRDMD
|19,23
|2.998.035.202
|% 9,95
|
|EKGYO
|7,50
|1.087.838.469
|% 4,17
|
|EREGL
|43,88
|6.115.665.968
|% 6,20
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8448
|18,8483
|% 0,00
|
|Euro
|20,1867
|20,1927
|% 0,17
|
|Sterlin
|22,6255
|22,7390
|% 0,08
|
|Frank
|20,3383
|20,4608
|% 0,11
|
|Riyal
|5,0095
|5,0347
|% 0,01
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.840
|1,87
|
|Altın Gr.
|1.115
|1.115
|0,82
|
|Cumhuriyet
|7.534
|7.648
|17,00
|
|Tam
|7.587
|7.638
|3,00
|
|Yarım
|3.707
|3.737
|1,00
|
|Çeyrek
|1.853
|1.869
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,60
|21,62
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|13,09
|13,11
|-0,03
|
|B. Petrol
|85,40
|85,40
|0,02
|
Seans Raporu
15:52
daha fazla
-
16:06BVSAN
Yüzde 9.99 oranında artışla 45.36 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 198 adet işlem
-
16:05KRDMB
Yüzde 9.95 oranında artışla 18.23 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 236, 745 adet işlem
-
16:04XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 154, 08 artarak (% 3.48 ) 4, 584
-
16:04
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GOLTS, BMSCH, CIMSA, BASCM, BUCIM, NIBAS, GEREL, TUPRS, KRDMB, AKCNS
-
16:04
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EMNIS, LIDER, FLAP, HATEK, MACKO, SKTAS