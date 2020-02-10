***TURGG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.02.2020 15:56
***TURGG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TURGG]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TURGG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818037
BIST
17:04118.093
En Yüksek
|Değişim
|: -2,41%
|| -2.922,04
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
121.190
En Düşük
116.648
17:046,0211
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0048
|Açılış
|: 6,0180
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0130
|
6,0218
En Düşük
5,9746
17:046,5876
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0010
|Açılış
|: 6,5790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5850
|
6,5982
En Düşük
6,5480
17:04304,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,74
|Açılış
|: 304,50
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
304,60
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|48.558.336
|% 19,92
|
|SAYAS
|3,13
|10.503.553
|% 14,65
|
|BOSSA
|9,77
|51.212.134
|% 11,02
|
|TSPOR
|3,48
|866.681.935
|% 9,78
|
|DESA
|5,60
|46.410.230
|% 8,95
|
|LINK
|28,10
|4.039.355
|% -15,62
|
|DOKTA
|46,72
|62.051.919
|% -14,20
|
|IZTAR
|2,91
|887.364
|% -12,08
|
|GYHOL
|25,80
|9.803.889
|% -11,64
|
|BURVA
|14,50
|150.568
|% -11,04
|
|THYAO
|14,01
|1.872.152.679
|% -3,18
|
|TSPOR
|3,48
|866.681.935
|% 9,78
|
|PETKM
|3,96
|592.766.823
|% -3,65
|
|ASELS
|23,82
|558.011.329
|% -2,62
|
|KRDMD
|2,81
|527.576.479
|% -4,10
|
|IHLGM
|1,23
|389.772.543
|% 0,00
|
|TSPOR
|3,48
|866.681.935
|% 9,78
|
|EKGYO
|1,63
|377.166.216
|% -2,98
|
|KRDMD
|2,81
|527.576.479
|% -4,10
|
|ODAS
|2,12
|389.303.077
|% -4,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7599
|7,7988
|% 0,40
|
|Frank
|6,1310
|6,1679
|% 0,01
|
|Riyal
|1,6001
|1,6081
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.575
|1.575
|4,68
|
|Altın Gr.
|304
|304
|0,75
|
|Cumhuriyet
|2.014
|2.044
|3,00
|
|Tam
|2.006
|2.056
|5,39
|
|Yarım
|969
|994
|2,61
|
|Çeyrek
|486
|497
|1,30
|
|Gümüş.Ons
|17,78
|17,82
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,44
|0,02
|
|B. Petrol
|53,85
|53,85
|-0,60
|