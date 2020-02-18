***TURGG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.02.2020 15:06
***TURGG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TURGG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819856
BIST
16:08120.131
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -660,93
|Açılış
|: 120.451
|
|Önceki Kapanış
|: 120.792
|
120.451
En Düşük
119.528
16:086,0703
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0245
|Açılış
|: 6,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0490
|
6,0735
En Düşük
6,0411
16:086,5635
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0123
|Açılış
|: 6,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5550
|
6,5772
En Düşük
6,5466
16:08309,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 2,49
|Açılış
|: 309,84
|
|Önceki Kapanış
|: 307,35
|
310,30
En Düşük
307,15
BIST En Aktif Hisseler
|TSPOR
|6,56
|449.569.222
|% 17,35
|
|BOSSA
|12,05
|57.347.625
|% 13,68
|
|MNDRS
|1,83
|134.097.433
|% 10,24
|
|HALKS
|2,75
|140.742
|% 10,00
|
|YESIL
|15,11
|41.167.035
|% 9,97
|
|YKGYO
|3,31
|262.446.227
|% -8,56
|
|HUBVC
|36,20
|93.543.182
|% -8,54
|
|ISBIR
|551,10
|70.683
|% -8,13
|
|RAYSG
|4,32
|8.072.052
|% -8,09
|
|EDIP
|2,32
|18.648.132
|% -7,57
|
|GSRAY
|3,60
|1.370.853.634
|% 4,35
|
|THYAO
|15,03
|1.247.264.649
|% -1,70
|
|ASELS
|29,18
|1.033.037.236
|% 0,83
|
|GUSGR
|2,96
|544.376.831
|% 3,14
|
|ODAS
|2,34
|477.635.700
|% -0,85
|
|GSRAY
|3,60
|1.370.853.634
|% 4,35
|
|ODAS
|2,34
|477.635.700
|% -0,85
|
|GUSGR
|2,96
|544.376.831
|% 3,14
|
|ISGYO
|1,97
|352.125.161
|% -1,01
|
|EKGYO
|1,65
|235.931.799
|% -0,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8879
|7,9275
|% 0,66
|
|Frank
|6,1587
|6,1958
|% 0,35
|
|Riyal
|1,6136
|1,6216
|% 0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.588
|1.588
|7,13
|
|Altın Gr.
|310
|310
|2,31
|
|Cumhuriyet
|2.051
|2.082
|14,00
|
|Tam
|2.043
|2.094
|13,83
|
|Yarım
|987
|1.013
|6,68
|
|Çeyrek
|495
|506
|3,35
|
|Gümüş.Ons
|17,88
|17,92
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,49
|0,04
|
|B. Petrol
|56,36
|56,36
|-1,31
|
Seans Raporu
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