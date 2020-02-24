***TURGG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.02.2020 13:33
***TURGG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TURGG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821134
BIST
15:00113.902
En Yüksek
|Değişim
|: -2,51%
|| -2.927,03
|Açılış
|: 114.984
|
|Önceki Kapanış
|: 116.829
|
114.984
En Düşük
113.463
15:006,1537
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,0618
|Açılış
|: 6,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1020
|
6,1561
En Düşük
6,0929
15:006,6616
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0491
|Açılış
|: 6,6580
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6180
|
6,6698
En Düşük
6,5989
15:00332,63
En Yüksek
|Değişim
|: 3,30%
|| 10,61
|Açılış
|: 332,63
|
|Önceki Kapanış
|: 322,02
|
334,23
En Düşük
322,08
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|3,60
|93.797.555
|% 20,00
|
|OZBAL
|2,27
|11.889.548
|% 12,94
|
|YBTAS
|5.656,70
|220.611
|% 10,00
|
|YONGA
|11,28
|69.846
|% 9,94
|
|BALAT
|2,06
|521.411
|% 9,57
|
|FENER
|14,45
|160.929.899
|% -10,25
|
|EPLAS
|12,48
|102.244
|% -9,50
|
|MZHLD
|12,67
|43.224
|% -9,50
|
|SALIX
|5,25
|41.997
|% -8,54
|
|MERIT
|18,00
|46.029
|% -7,69
|
|THYAO
|13,66
|1.415.161.490
|% -5,92
|
|IPEKE
|10,62
|713.634.888
|% 8,92
|
|KOZAA
|12,94
|479.906.321
|% 3,19
|
|ASELS
|28,38
|443.860.511
|% -1,60
|
|KRDMD
|2,72
|288.445.621
|% -3,55
|
|CEMAS
|1,27
|177.344.803
|% 0,79
|
|IHLGM
|1,23
|150.157.836
|% 0,00
|
|ODAS
|2,12
|249.255.756
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,72
|288.445.621
|% -3,55
|
|THYAO
|13,66
|1.415.161.490
|% -5,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9174
|7,9571
|% 0,57
|
|Frank
|1,6357
|1,6439
|% 1,02
|
|Riyal
|332,7090
|332,8400
|% 3,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.681
|1.681
|36,66
|
|Altın Gr.
|333
|333
|10,61
|
|Cumhuriyet
|2.208
|2.242
|76,00
|
|Tam
|2.198
|2.253
|70,40
|
|Yarım
|1.062
|1.090
|34,05
|
|Çeyrek
|533
|545
|17,02
|
|Gümüş.Ons
|18,75
|18,79
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|3,71
|3,72
|0,09
|
|B. Petrol
|55,59
|55,59
|-2,35
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