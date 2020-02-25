***TURGG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.02.2020 13:16
***TURGG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TURGG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821424
BIST
15:40115.327
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 537,66
|Açılış
|: 115.626
|
|Önceki Kapanış
|: 114.789
|
115.992
En Düşük
113.850
15:406,1461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0324
|Açılış
|: 6,1390
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1590
|
6,1580
En Düşük
6,0709
15:406,6590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0215
|Açılış
|: 6,6480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6670
|
6,6813
En Düşük
6,5938
15:40325,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,82
|Açılış
|: 325,35
|
|Önceki Kapanış
|: 326,17
|
327,88
En Düşük
319,39
BIST En Aktif Hisseler
|HATEK
|10,12
|37.452.230
|% 19,91
|
|OYAYO
|2,56
|35.883.233
|% 14,80
|
|GSRAY
|4,06
|131.832.324
|% 12,78
|
|MIPAZ
|3,30
|187.144.595
|% 12,24
|
|ALGYO
|16,51
|154.104.771
|% 12,17
|
|BMELK
|1,26
|8.815
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.091,10
|811.713
|% -10,00
|
|GYHOL
|24,00
|805.491
|% -6,61
|
|JANTS
|60,60
|8.233.555
|% -6,48
|
|TURGG
|49,60
|4.351.893
|% -6,24
|
|THYAO
|13,73
|2.681.280.781
|% -0,94
|
|ASELS
|29,24
|1.146.532.646
|% 2,17
|
|KRDMD
|2,85
|554.689.684
|% 0,71
|
|ODAS
|2,22
|387.854.031
|% 1,83
|
|KOZAA
|12,73
|297.488.639
|% 0,16
|
|KRDMD
|2,85
|554.689.684
|% 0,71
|
|THYAO
|13,73
|2.681.280.781
|% -0,94
|
|ODAS
|2,22
|387.854.031
|% 1,83
|
|CEMAS
|1,30
|156.775.146
|% 0,00
|
|KARSN
|1,99
|209.287.878
|% 6,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9340
|7,9738
|% 0,69
|
|Frank
|6,2448
|6,2825
|% 0,36
|
|Riyal
|1,6307
|1,6389
|% 0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.650
|1.650
|-9,63
|
|Altın Gr.
|326
|326
|-0,47
|
|Cumhuriyet
|2.159
|2.192
|-43,00
|
|Tam
|2.150
|2.204
|-49,79
|
|Yarım
|1.039
|1.066
|-24,09
|
|Çeyrek
|521
|533
|-12,04
|
|Gümüş.Ons
|18,38
|18,42
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|3,63
|3,63
|-0,03
|
|B. Petrol
|55,53
|55,53
|-0,24
|