***TURGG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.02.2020 14:07
***TURGG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TURGG]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TURGG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821991
BIST
14:03111.701
En Yüksek
|Değişim
|: -3,01%
|| -3.470,41
|Açılış
|: 113.976
|
|Önceki Kapanış
|: 115.171
|
114.464
En Düşük
111.589
14:036,1731
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0206
|Açılış
|: 6,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1600
|
6,1737
En Düşük
6,1506
14:036,7578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0603
|Açılış
|: 6,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6930
|
6,7581
En Düşük
6,6963
14:03326,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 2,85
|Açılış
|: 326,84
|
|Önceki Kapanış
|: 323,99
|
327,50
En Düşük
323,71
BIST En Aktif Hisseler
|EKIZ
|1,24
|193.941
|% 9,73
|
|MEMSA
|0,34
|380.457
|% 9,68
|
|BALAT
|2,72
|362.647
|% 9,68
|
|FMIZP
|50,00
|35.707.282
|% 8,41
|
|OYAYO
|3,15
|38.320.365
|% 7,14
|
|GSRAY
|3,41
|53.908.784
|% -13,23
|
|TSPOR
|5,31
|30.466.480
|% -12,95
|
|RYGYO
|7,83
|9.224.358
|% -12,90
|
|SNPAM
|5,55
|1.535.877
|% -11,90
|
|RYSAS
|8,30
|37.725.786
|% -11,70
|
|THYAO
|12,51
|1.406.425.663
|% -5,51
|
|ASELS
|27,70
|656.209.716
|% -4,48
|
|KRDMD
|2,79
|562.146.314
|% -4,12
|
|IHLGM
|1,30
|417.951.737
|% -2,26
|
|EKGYO
|1,49
|265.395.234
|% -1,97
|
|IHLGM
|1,30
|417.951.737
|% -2,26
|
|KRDMD
|2,79
|562.146.314
|% -4,12
|
|EKGYO
|1,49
|265.395.234
|% -1,97
|
|THYAO
|12,51
|1.406.425.663
|% -5,51
|
|KARSN
|1,82
|173.292.021
|% -6,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9197
|7,9594
|% 0,01
|
|Frank
|6,3270
|6,3651
|% 0,82
|
|Riyal
|1,6394
|1,6476
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.648
|11,75
|
|Altın Gr.
|327
|327
|2,75
|
|Cumhuriyet
|2.164
|2.197
|16,00
|
|Tam
|2.156
|2.210
|19,96
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|9,66
|
|Çeyrek
|523
|534
|4,83
|
|Gümüş.Ons
|18,02
|18,06
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,58
|0,04
|
|B. Petrol
|51,73
|51,73
|-1,08
|