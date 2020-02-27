***TURGG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.02.2020 15:42
***TURGG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TURGG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822009
BIST
16:51111.941
En Yüksek
|Değişim
|: -2,81%
|| -3.230,61
|Açılış
|: 113.976
|
|Önceki Kapanış
|: 115.171
|
114.464
En Düşük
111.353
16:516,1737
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0212
|Açılış
|: 6,1640
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1600
|
6,1745
En Düşük
6,1506
16:516,7783
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,0808
|Açılış
|: 6,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6930
|
6,7815
En Düşük
6,6963
16:51327,46
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 3,47
|Açılış
|: 327,46
|
|Önceki Kapanış
|: 323,99
|
327,99
En Düşük
323,71
BIST En Aktif Hisseler
|KRONT
|23,68
|57.084.799
|% 15,06
|
|OYAYO
|3,38
|60.753.673
|% 14,97
|
|EKIZ
|1,24
|296.615
|% 9,73
|
|BALAT
|2,72
|446.415
|% 9,68
|
|MEMSA
|0,34
|432.674
|% 9,68
|
|ALGYO
|15,57
|145.467.956
|% -12,53
|
|SNPAM
|5,60
|1.872.993
|% -11,11
|
|MRSHL
|54,00
|16.760.676
|% -10,00
|
|HALKS
|3,24
|135.239
|% -10,00
|
|BURCE
|6,85
|4.182.392
|% -9,39
|
|THYAO
|12,57
|2.292.097.987
|% -5,06
|
|ASELS
|28,14
|1.070.566.922
|% -2,97
|
|KRDMD
|2,80
|805.283.529
|% -3,78
|
|IHLGM
|1,33
|531.605.100
|% 0,00
|
|GARAN
|10,28
|462.811.391
|% -3,29
|
|IHLGM
|1,33
|531.605.100
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,80
|805.283.529
|% -3,78
|
|EKGYO
|1,50
|330.527.531
|% -1,32
|
|THYAO
|12,57
|2.292.097.987
|% -5,06
|
|ODAS
|2,09
|308.044.604
|% -4,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9250
|7,9648
|% 0,08
|
|Frank
|6,3382
|6,3764
|% 1,00
|
|Riyal
|1,6385
|1,6467
|% 0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.653
|1.653
|16,73
|
|Altın Gr.
|327
|327
|3,02
|
|Cumhuriyet
|2.167
|2.200
|19,00
|
|Tam
|2.157
|2.210
|20,74
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|10,03
|
|Çeyrek
|523
|535
|5,02
|
|Gümüş.Ons
|17,98
|18,02
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,57
|0,03
|
|B. Petrol
|51,12
|51,12
|-1,69
|
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