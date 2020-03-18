***TURGG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.03.2020 16:26
***TURGG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TURGG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830419
BIST
16:3186.107
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -671,09
|Açılış
|: 84.777
|
|Önceki Kapanış
|: 86.778
|
87.825
En Düşük
84.303
16:316,4566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0580
|Açılış
|: 6,4630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4720
|
6,4737
En Düşük
6,3873
16:317,0440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0075
|Açılış
|: 7,0570
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1150
|
7,1261
En Düşük
7,0187
16:31313,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,94
|Açılış
|: 313,58
|
|Önceki Kapanış
|: 314,52
|
318,11
En Düşük
309,24
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,63
|1.480.082
|% 10,00
|
|ADANA
|6,82
|10.974.045
|% 10,00
|
|ASLAN
|34,76
|1.380.702
|% 10,00
|
|MTRYO
|5,06
|221.233
|% 10,00
|
|ADNAC
|1,88
|2.243.329
|% 9,94
|
|TSPOR
|2,43
|221.129.640
|% -10,00
|
|UZERB
|1,62
|25.134
|% -10,00
|
|ORMA
|3,06
|11.778
|% -10,00
|
|ISBIR
|344,50
|41.340
|% -9,98
|
|KLMSN
|12,29
|6.251.971
|% -9,96
|
|THYAO
|8,05
|835.736.574
|% 0,88
|
|ASELS
|22,00
|604.604.994
|% 0,09
|
|GARAN
|8,23
|498.358.881
|% -1,91
|
|ISCTR
|5,05
|334.676.664
|% -2,70
|
|YKBNK
|2,00
|227.841.770
|% -2,44
|
|YKBNK
|2,00
|227.841.770
|% -2,44
|
|THYAO
|8,05
|835.736.574
|% 0,88
|
|ODAS
|1,20
|112.232.441
|% 1,69
|
|TSPOR
|2,43
|221.129.640
|% -10,00
|
|IHLGM
|0,78
|58.516.671
|% -2,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6403
|7,6786
|% -0,62
|
|Frank
|6,6662
|6,7063
|% 0,55
|
|Riyal
|1,7152
|1,7238
|% 1,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.504
|1.504
|-24,82
|
|Altın Gr.
|313
|313
|-1,70
|
|Cumhuriyet
|2.081
|2.113
|-4,00
|
|Tam
|2.073
|2.126
|-1,75
|
|Yarım
|1.002
|1.029
|-0,85
|
|Çeyrek
|503
|514
|-0,42
|
|Gümüş.Ons
|12,14
|12,17
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|2,52
|2,52
|-0,08
|
|B. Petrol
|26,77
|26,77
|-1,96
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