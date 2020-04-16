***TURGG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.04.2020 10:17
***TURGG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TURGG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838502
BIST
12:1996.136
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 280,95
|Açılış
|: 96.706
|
|Önceki Kapanış
|: 95.855
|
97.065
En Düşük
95.330
12:196,9248
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0127
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9258
En Düşük
6,8896
12:197,5278
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0153
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5446
En Düşük
7,5032
12:19383,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,12
|Açılış
|: 383,60
|
|Önceki Kapanış
|: 381,49
|
384,01
En Düşük
379,95
BIST En Aktif Hisseler
|EKIZ
|4,18
|179.727
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,33
|4.499
|% 10,00
|
|SODSN
|24,88
|49.959
|% 9,99
|
|RTALB
|9,51
|9.581.026
|% 9,94
|
|GLRYH
|4,44
|4.264.806
|% 9,90
|
|DOKTA
|21,88
|361.961
|% -9,96
|
|TSPOR
|4,90
|54.705.222
|% -9,93
|
|DOCO
|362,30
|48.838.596
|% -8,92
|
|KUYAS
|1,57
|46.356.357
|% -8,72
|
|PENGD
|3,77
|126.171.783
|% -8,72
|
|PGSUS
|51,70
|649.617.032
|% -6,76
|
|THYAO
|10,22
|496.304.259
|% -1,35
|
|ECILC
|4,67
|403.030.052
|% 6,86
|
|ASELS
|26,52
|334.515.752
|% 0,30
|
|MGROS
|30,08
|308.061.815
|% 4,23
|
|ECILC
|4,67
|403.030.052
|% 6,86
|
|IHLGM
|1,00
|52.439.217
|% -1,96
|
|THYAO
|10,22
|496.304.259
|% -1,35
|
|YKBNK
|1,94
|91.737.784
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,58
|28.208.435
|% -4,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6095
|8,6526
|% -0,24
|
|Frank
|7,1288
|7,1718
|% -0,12
|
|Riyal
|1,8356
|1,8448
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.724
|7,97
|
|Altın Gr.
|383
|383
|1,72
|
|Cumhuriyet
|2.459
|2.519
|15,20
|
|Tam
|2.527
|2.593
|15,60
|
|Yarım
|1.229
|1.262
|7,60
|
|Çeyrek
|617
|631
|3,80
|
|Gümüş.Ons
|15,46
|15,50
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|-0,00
|
|B. Petrol
|28,27
|28,27
|0,58
|