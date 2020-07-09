***TURGG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.07.2020 11:54
***TURGG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TURGG]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TURGG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858181
BIST
12:02118.381
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -331,43
|Açılış
|: 119.349
|
|Önceki Kapanış
|: 118.713
|
119.686
En Düşük
117.997
12:026,8665
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0057
|Açılış
|: 6,8980
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8900
|
6,8679
En Düşük
6,8526
12:027,7829
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0077
|Açılış
|: 7,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,8114
En Düşük
7,7558
12:02400,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,56
|Açılış
|: 400,48
|
|Önceki Kapanış
|: 398,91
|
400,97
En Düşük
398,21
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|34,10
|36.026.848
|% 10,00
|
|GLRYH
|13,32
|12.408.634
|% 9,99
|
|KENT
|917,10
|30.012.853
|% 9,99
|
|VKFYO
|6,39
|8.695.326
|% 9,98
|
|LKMNH
|9,60
|42.439.062
|% 9,97
|
|TSPOR
|6,93
|8.909.014
|% -10,00
|
|PEKGY
|9,62
|31.488.089
|% -9,93
|
|SNPAM
|8,69
|3.380.078
|% -9,76
|
|ARTI
|1,96
|55.462
|% -9,68
|
|MRGYO
|2,43
|9.284.871
|% -9,67
|
|THYAO
|11,76
|1.180.650.326
|% 3,98
|
|EKGYO
|2,26
|791.980.941
|% -0,88
|
|SISE
|6,46
|638.219.782
|% 1,41
|
|KRDMD
|3,24
|566.561.647
|% -0,92
|
|TRKCM
|4,54
|545.962.571
|% 5,34
|
|EKGYO
|2,26
|791.980.941
|% -0,88
|
|KRDMD
|3,24
|566.561.647
|% -0,92
|
|TRKCM
|4,54
|545.962.571
|% 5,34
|
|CEMAS
|1,62
|168.461.570
|% -5,81
|
|THYAO
|11,76
|1.180.650.326
|% 3,98
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6511
|8,6945
|% 0,33
|
|Frank
|7,2858
|7,3297
|% 0,10
|
|Riyal
|1,8247
|1,8339
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|401
|401
|1,95
|
|Cumhuriyet
|2.599
|2.619
|14,00
|
|Tam
|2.675
|2.688
|14,30
|
|Yarım
|1.299
|1.315
|7,00
|
|Çeyrek
|650
|658
|3,50
|
|Gümüş Gr.
|4,19
|4,20
|0,07
|