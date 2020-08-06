***TURGG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.08.2020 11:46
***TURGG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TURGG]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TURGG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865636
BIST
17:261.045
En Yüksek
|Değişim
|: -4,32%
|| -47,17
|Açılış
|: 1.091
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.094
En Düşük
1.038
17:267,3016
En Yüksek
|Değişim
|: 3,65%
|| 0,2570
|Açılış
|: 7,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1540
|
7,3108
En Düşük
7,0287
17:268,6631
En Yüksek
|Değişim
|: 3,42%
|| 0,2864
|Açılış
|: 8,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4550
|
8,6770
En Düşük
8,3315
17:26482,92
En Yüksek
|Değişim
|: 4,58%
|| 21,14
|Açılış
|: 482,92
|
|Önceki Kapanış
|: 461,79
|
486,13
En Düşük
460,61
BIST En Aktif Hisseler
|PINSU
|5,50
|34.163.536
|% 10,00
|
|RTALB
|47,18
|96.656.557
|% 9,98
|
|KLGYO
|8,71
|38.638.994
|% 9,97
|
|ULUUN
|10,71
|245.678.743
|% 9,96
|
|ERSU
|4,42
|32.027.332
|% 9,95
|
|ESCOM
|3,06
|17.380.507
|% -10,00
|
|DZGYO
|8,37
|22.594.937
|% -10,00
|
|ALCAR
|71,10
|4.905.404
|% -10,00
|
|HLGYO
|2,16
|93.648.125
|% -10,00
|
|FLAP
|3,51
|22.439.942
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,92
|2.262.372.377
|% -8,13
|
|GARAN
|6,51
|1.358.036.058
|% -3,98
|
|SISE
|5,92
|1.090.750.567
|% -5,13
|
|AKBNK
|4,75
|1.068.085.567
|% -5,38
|
|ASELS
|15,68
|991.462.464
|% -6,89
|
|EKGYO
|1,92
|2.262.372.377
|% -8,13
|
|ODAS
|2,15
|580.518.625
|% -8,12
|
|YKBNK
|2,05
|469.495.133
|% -2,84
|
|AKBNK
|4,75
|1.068.085.567
|% -5,38
|
|GARAN
|6,51
|1.358.036.058
|% -3,98
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5385
|9,5863
|% 3,53
|
|Frank
|7,9447
|7,9925
|% 2,84
|
|Riyal
|1,9342
|1,9439
|% 3,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.061
|2.061
|22,91
|
|Altın Gr.
|484
|485
|22,73
|
|Cumhuriyet
|3.207
|3.343
|248,50
|
|Tam
|3.303
|3.460
|275,50
|
|Yarım
|1.603
|1.676
|122,20
|
|Çeyrek
|804
|843
|65,00
|
|Gümüş.Ons
|28,22
|28,25
|1,28
|
|Gümüş Gr.
|6,63
|6,64
|0,53
|
|B. Petrol
|45,41
|45,41
|0,22
|