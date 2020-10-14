***TURGG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.10.2020 13:28
***TURGG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TURGG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881506
BIST
14:491.181
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 6,46
|Açılış
|: 1.177
|
|Önceki Kapanış
|: 1.175
|
1.184
En Düşük
1.173
14:497,9450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0259
|Açılış
|: 7,9490
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9330
|
7,9591
En Düşük
7,9010
14:499,3384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0325
|Açılış
|: 9,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3429
En Düşük
9,2816
14:49485,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 3,74
|Açılış
|: 485,29
|
|Önceki Kapanış
|: 481,55
|
486,03
En Düşük
480,20
BIST En Aktif Hisseler14:47
|TRCAS
|5,28
|127.171.148
|% 10,00
|
|ESEN
|12,43
|982.790
|% 10,00
|
|YBTAS
|15.400,00
|531.400
|% 10,00
|
|KERVN
|2,42
|6.135.760
|% 10,00
|
|DAGHL
|14,64
|2.712.148
|% 9,99
|
|AVOD
|9,00
|63.532.889
|% -10,00
|
|TKURU
|361,10
|1.204.630
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,74
|1.255.528
|% -10,00
|
|EGCYO
|1,80
|1.298.214
|% -10,00
|
|BALAT
|10,72
|6.589.897
|% -9,99
|
|PETKM
|4,88
|3.924.607.254
|% 7,49
|
|TUPRS
|84,60
|1.938.443.733
|% 5,49
|
|ODAS
|3,76
|1.528.255.060
|% 5,92
|
|ZOREN
|3,06
|1.236.132.960
|% 9,68
|
|SISE
|6,76
|690.987.100
|% 0,30
|
|PETKM
|4,88
|3.924.607.254
|% 7,49
|
|ODAS
|3,76
|1.528.255.060
|% 5,92
|
|ZOREN
|3,06
|1.236.132.960
|% 9,68
|
|EKGYO
|1,89
|575.894.775
|% -1,05
|
|TSKB
|1,18
|284.457.568
|% 3,51
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9411
|7,9437
|% 0,31
|
|Euro
|9,3289
|9,3351
|% 0,31
|
|Sterlin
|10,2854
|10,3370
|% 0,71
|
|Frank
|8,6593
|8,7114
|% 0,44
|
|Riyal
|2,1128
|2,1234
|% 0,38
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.901
|9,74
|
|Altın Gr.
|486
|486
|4,24
|
|Cumhuriyet
|3.211
|3.260
|27,00
|
|Tam
|3.201
|3.281
|25,60
|
|Yarım
|1.547
|1.587
|12,38
|
|Çeyrek
|776
|794
|6,19
|
|Gümüş.Ons
|24,19
|24,23
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|0,05
|
|B. Petrol
|42,40
|42,40
|-0,04
|
Seans Raporu
14:47
daha fazla
-
14:59EGCEY
Yüzde 9.23 oranında artışla 2.13 lira fiyatla işlem gören hissede 963, 360 adet işlem
-
14:58VKFYO
Yüzde 7.89 oranında artışla 9.16 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 036, 145 adet işlem
-
14:57DNISI
Yüzde 4.88 oranında artışla 13.12 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 875, 557 adet işlem
-
14:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 98 artarak (% 0.62 ) 1, 305
-
14:56XU100
Endeks 1, 183 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 73 üstünde . İşlem hacmi 20, 637.00 milyon TL de