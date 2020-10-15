***TURGG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.10.2020 11:12
***TURGG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TURGG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881897
BIST
14:081.186
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -3,46
|Açılış
|: 1.188
|
|Önceki Kapanış
|: 1.189
|
1.192
En Düşük
1.181
14:087,9357
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0251
|Açılış
|: 7,9380
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
7,9497
En Düşük
7,9004
14:089,3066
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0148
|Açılış
|: 9,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3050
|
9,3384
En Düşük
9,2808
14:08483,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,14
|Açılış
|: 483,51
|
|Önceki Kapanış
|: 483,65
|
484,87
En Düşük
481,18
BIST En Aktif Hisseler14:08
|PENGD
|6,71
|149.764.345
|% 10,00
|
|CEOEM
|8,14
|75.045.167
|% 10,00
|
|FMIZP
|129,80
|31.910.588
|% 10,00
|
|RAYSG
|18,26
|6.575.350
|% 10,00
|
|ETYAT
|5,06
|14.116.403
|% 10,00
|
|BMELK
|13,05
|333.916
|% -10,00
|
|ORMA
|14,22
|546.609
|% -10,00
|
|TKURU
|325,00
|763.425
|% -10,00
|
|COSMO
|9,82
|175.513
|% -9,99
|
|SODSN
|27,22
|1.129.463
|% -9,99
|
|PETKM
|4,79
|1.091.283.920
|% -1,24
|
|ZOREN
|3,01
|1.026.480.058
|% -1,63
|
|EKGYO
|1,95
|930.047.927
|% 2,63
|
|ECILC
|7,14
|812.780.114
|% 3,48
|
|KRDMD
|3,67
|679.768.694
|% -1,08
|
|EKGYO
|1,95
|930.047.927
|% 2,63
|
|ZOREN
|3,01
|1.026.480.058
|% -1,63
|
|PETKM
|4,79
|1.091.283.920
|% -1,24
|
|KRDMD
|3,67
|679.768.694
|% -1,08
|
|ECILC
|7,14
|812.780.114
|% 3,48
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9323
|7,9357
|% 0,32
|
|Euro
|9,3008
|9,3066
|% 0,16
|
|Sterlin
|10,2546
|10,3060
|% -0,07
|
|Frank
|8,6518
|8,7039
|% 0,31
|
|Riyal
|2,1090
|2,1196
|% 0,31
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|-6,98
|
|Altın Gr.
|484
|484
|0,20
|
|Cumhuriyet
|3.200
|3.248
|-16,00
|
|Tam
|3.187
|3.267
|-14,57
|
|Yarım
|1.541
|1.580
|-7,05
|
|Çeyrek
|773
|790
|-3,52
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,89
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|-0,07
|
|B. Petrol
|42,48
|42,48
|-0,84
|