***TURGG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.10.2020 10:39
***TURGG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TURGG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882120
BIST
10:391.189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 8,41
|Açılış
|: 1.185
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.190
En Düşük
1.185
10:397,9253
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0071
|Açılış
|: 7,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
7,9470
En Düşük
7,9127
10:399,2893
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0067
|Açılış
|: 9,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3050
|
9,3064
En Düşük
9,2709
10:39486,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -1,26
|Açılış
|: 486,05
|
|Önceki Kapanış
|: 487,31
|
487,74
En Düşük
485,20
BIST En Aktif Hisseler10:37
|TKURU
|357,50
|31.704.311
|% 10,00
|
|DAGHL
|17,71
|35.061.289
|% 10,00
|
|EUYO
|3,75
|1.134.780
|% 9,97
|
|MERKO
|25,18
|24.809.325
|% 9,96
|
|CEOEM
|8,95
|46.875.852
|% 9,95
|
|BASCM
|9,37
|5.435
|% -9,99
|
|DAGI
|13,16
|513.872
|% -9,99
|
|UZERB
|36,40
|169.588
|% -9,99
|
|YONGA
|32,98
|387.053
|% -9,99
|
|POLTK
|353,00
|291.931
|% -9,99
|
|IHLGM
|1,73
|210.992.133
|% 8,81
|
|KERVT
|8,02
|180.395.884
|% 6,65
|
|TUPRS
|82,20
|146.726.741
|% 1,17
|
|PETKM
|4,71
|144.590.773
|% 0,21
|
|EKGYO
|1,95
|129.728.934
|% 0,52
|
|IHLGM
|1,73
|210.992.133
|% 8,81
|
|EKGYO
|1,95
|129.728.934
|% 0,52
|
|IHLAS
|1,18
|65.032.783
|% 1,72
|
|ZOREN
|2,98
|114.471.253
|% 0,68
|
|SKBNK
|1,76
|60.450.995
|% 1,73
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9216
|7,9261
|% -0,08
|
|Euro
|9,2847
|9,2933
|% -0,03
|
|Sterlin
|10,2042
|10,2554
|% -0,13
|
|Frank
|8,6231
|8,6750
|% -0,31
|
|Riyal
|2,1064
|2,1170
|% -0,21
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|-1,95
|
|Altın Gr.
|486
|487
|-0,80
|
|Cumhuriyet
|3.204
|3.252
|-12,00
|
|Tam
|3.186
|3.265
|-16,34
|
|Yarım
|1.540
|1.579
|-7,91
|
|Çeyrek
|772
|790
|-3,95
|
|Gümüş.Ons
|24,29
|24,32
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|-0,01
|
|B. Petrol
|42,72
|42,72
|-0,44
|
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