***TURGG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.11.2020 11:11
***TURGG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TURGG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885637
BIST
13:591.130
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -4,04
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.134
|
1.145
En Düşük
1.129
13:598,4954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0553
|Açılış
|: 8,5080
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4460
|
8,5012
En Düşük
8,4096
13:599,9479
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,1246
|Açılış
|: 9,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
9,9479
En Düşük
9,7754
13:59518,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 3,74
|Açılış
|: 518,12
|
|Önceki Kapanış
|: 514,38
|
518,47
En Düşük
511,53
BIST En Aktif Hisseler13:57
|PKENT
|650,10
|138.471
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.132.555
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.132.555
|% 10,00
|
|BALAT
|7,59
|523.998
|% 10,00
|
|VANGD
|9,80
|2.805.897
|% 9,99
|
|ISGSY
|16,02
|52.551.475
|% -10,00
|
|YAPRK
|30,78
|1.051.350
|% -10,00
|
|UZERB
|36,54
|193.406
|% -10,00
|
|MZHLD
|16,20
|24.809
|% -10,00
|
|EMNIS
|17,55
|188.083
|% -10,00
|
|SISE
|6,33
|819.959.949
|% -0,47
|
|PETKM
|4,20
|777.793.690
|% 2,44
|
|TSKB
|2,32
|619.424.251
|% -9,02
|
|KRDMD
|3,28
|524.070.532
|% -3,81
|
|GARAN
|6,64
|502.642.134
|% 0,45
|
|TSKB
|2,32
|619.424.251
|% -9,02
|
|PETKM
|4,20
|777.793.690
|% 2,44
|
|KRDMD
|3,28
|524.070.532
|% -3,81
|
|DOHOL
|2,42
|369.618.688
|% -0,82
|
|ODAS
|3,23
|419.284.516
|% 1,25
|
|13:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4904
|8,4940
|% 0,64
|
|Euro
|9,9319
|9,9421
|% 1,21
|
|Sterlin
|10,9983
|11,0535
|% 1,19
|
|Frank
|9,2366
|9,2922
|% 1,02
|
|Riyal
|2,2581
|2,2694
|% 0,63
|
|13:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.899
|3,00
|
|Altın Gr.
|518
|518
|3,63
|
|Cumhuriyet
|3.436
|3.488
|38,00
|
|Tam
|3.420
|3.505
|37,60
|
|Yarım
|1.653
|1.695
|18,19
|
|Çeyrek
|829
|848
|9,09
|
|Gümüş.Ons
|24,16
|24,20
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|0,06
|
|B. Petrol
|40,11
|40,11
|1,14
|