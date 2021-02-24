***TURGG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.02.2021 10:05
***TURGG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TURGG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912093
BIST
10:011.499
En Yüksek
|Değişim
|: -1,22%
|| -18,55
|Açılış
|: 1.507
|
|Önceki Kapanış
|: 1.518
|
1.507
En Düşük
1.498
10:017,1277
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0225
|Açılış
|: 7,0670
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0500
|
7,1483
En Düşük
7,0712
10:018,6732
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0366
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5500
|
8,6932
En Düşük
8,5921
10:01414,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 2,39
|Açılış
|: 414,92
|
|Önceki Kapanış
|: 412,53
|
415,73
En Düşük
411,33
BIST En Aktif Hisseler10:01
|AGYO
|3,90
|287.024
|% 0,00
|
|AKENR
|2,09
|118.564
|% 0,00
|
|AKGRT
|9,52
|96.933
|% -0,21
|
|ADEL
|28,26
|171.453
|% -0,42
|
|AKCNS
|18,74
|70.294
|% -0,48
|
|AEFES
|24,98
|240.682
|% -1,11
|
|AKBNK
|6,20
|1.105.906
|% -0,64
|
|AFYON
|5,12
|607.201
|% -0,58
|
|AKCNS
|18,74
|70.294
|% -0,48
|
|ADEL
|28,26
|171.453
|% -0,42
|
|AKBNK
|6,20
|1.105.906
|% -0,64
|
|AFYON
|5,12
|607.201
|% -0,58
|
|AGYO
|3,90
|287.024
|% 0,00
|
|AEFES
|24,98
|240.682
|% -1,11
|
|AKSA
|15,97
|219.092
|% -0,37
|
|AKBNK
|6,20
|1.105.906
|% -0,64
|
|AFYON
|5,12
|607.201
|% -0,58
|
|AGYO
|3,90
|287.024
|% 0,00
|
|AKENR
|2,09
|118.564
|% 0,00
|
|ALARK
|11,00
|518.650
|% -1,79
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1248
|7,1277
|% 0,32
|
|Euro
|8,6655
|8,6732
|% 0,42
|
|Sterlin
|10,0935
|10,1441
|% 0,94
|
|Frank
|7,8446
|7,8918
|% 0,32
|
|Riyal
|1,8964
|1,9059
|% 0,38
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|3,77
|
|Altın Gr.
|413
|413
|0,88
|
|Cumhuriyet
|2.731
|2.772
|23,00
|
|Tam
|2.719
|2.787
|23,95
|
|Yarım
|1.314
|1.348
|11,58
|
|Çeyrek
|659
|674
|5,80
|
|Gümüş.Ons
|27,62
|27,66
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,01
|
|B. Petrol
|64,23
|64,23
|-0,25
|
Seans Raporu
10:01
daha fazla
-
10:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 06 kaybederek (% -0.76 ) 1, 577
-
10:16
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, SODA
-
10:16
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle AVGYO, ECBYO, IZTAR
-
10:16
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, CASA, KSTUR
-
10:16
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, GUSGR