***TURGG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.03.2021 17:38
***TURGG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TURGG]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TURGG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917329
BIST
17:581.555
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -9,64
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.565
|
1.580
En Düşük
1.552
17:587,5243
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0198
|Açılış
|: 7,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5250
|
7,5540
En Düşük
7,4320
17:588,9988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0428
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9650
|
9,0340
En Düşük
8,8904
17:58417,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,69
|Açılış
|: 417,45
|
|Önceki Kapanış
|: 415,76
|
418,86
En Düşük
414,31
BIST En Aktif Hisseler17:58
|TACTR
|27,50
|569.624
|% 10,00
|
|DITAS
|18,30
|51.572.247
|% 9,98
|
|GLRYH
|11,36
|20.571.720
|% 9,97
|
|RTALB
|23,60
|135.574.472
|% 9,97
|
|TRILC
|16,10
|1.401.135
|% 9,97
|
|MERIT
|273,30
|1.331.528
|% -9,98
|
|IZFAS
|7,79
|19.046.235
|% -9,84
|
|IZMDC
|2,78
|230.247.120
|% -9,74
|
|KATMR
|4,52
|512.681.036
|% -9,60
|
|YONGA
|30,74
|750.788
|% -9,59
|
|SASA
|44,20
|4.123.539.920
|% -4,86
|
|SISE
|7,71
|1.622.425.195
|% 0,26
|
|KOZAL
|127,00
|1.208.095.794
|% -1,55
|
|GARAN
|8,97
|1.161.460.472
|% -2,18
|
|EKGYO
|2,32
|1.004.956.050
|% -2,52
|
|EKGYO
|2,32
|1.004.956.050
|% -2,52
|
|SISE
|7,71
|1.622.425.195
|% 0,26
|
|TSKB
|1,69
|319.702.303
|% -1,17
|
|DOHOL
|3,45
|629.187.199
|% 2,07
|
|PETKM
|6,25
|858.976.559
|% 0,32
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5203
|7,5243
|% 0,26
|
|Euro
|8,9914
|8,9988
|% 0,48
|
|Sterlin
|10,4562
|10,5086
|% 0,45
|
|Frank
|8,0801
|8,1288
|% 0,64
|
|Riyal
|1,9983
|2,0083
|% 0,33
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.726
|-0,13
|
|Altın Gr.
|417
|417
|1,36
|
|Cumhuriyet
|2.777
|2.819
|9,00
|
|Tam
|2.752
|2.824
|-1,13
|
|Yarım
|1.330
|1.366
|-0,55
|
|Çeyrek
|667
|683
|-0,28
|
|Gümüş.Ons
|26,03
|26,06
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|-0,02
|
|B. Petrol
|68,50
|68,50
|0,60
|
Seans Raporu
17:58
daha fazla
-
17:59KONYA
Yüzde -4.01 oranında düşüşle 1, 197.00 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 946 adet işlem
-
17:58ISGSY
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 19.90 lira fiyatla işlem gören hissede 335, 999 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, KRDMD, EKGYO
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 52 kaybederek (% -0.91 ) 1, 360
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SANKO, TACTR, VAKFN, SEKFK, DITAS, UFUK, TRILC, SANEL, MARTI, RTALB