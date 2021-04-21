***TURGG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.04.2021 16:50
***TURGG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TURGG]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TURGG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930221
BIST
17:151.322
En Yüksek
|Değişim
|: -3,16%
|| -43,13
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.309
17:158,1930
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,0858
|Açılış
|: 8,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,2076
En Düşük
8,0986
17:159,8658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,0969
|Açılış
|: 9,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
9,8722
En Düşük
9,7531
17:15472,09
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 8,26
|Açılış
|: 472,09
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
473,47
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler17:15
|ATSYH
|3,96
|109.475
|% 10,00
|
|UTPYA
|23,10
|2.089.972
|% 10,00
|
|SEKUR
|20,70
|2.891.337
|% 9,99
|
|UMPAS
|1,60
|122.672
|% 9,59
|
|ATLAS
|2,07
|8.641.461
|% 9,52
|
|SRVGY
|81,45
|10.063.611
|% -10,00
|
|DARDL
|19,80
|21.154.935
|% -10,00
|
|BJKAS
|9,00
|11.486.889
|% -10,00
|
|BSOKE
|2,43
|6.826.636
|% -10,00
|
|UFUK
|15,30
|80.701
|% -10,00
|
|EREGL
|17,88
|1.125.010.430
|% -1,92
|
|PETKM
|6,37
|1.054.247.435
|% -3,04
|
|GARAN
|6,95
|977.029.416
|% -1,97
|
|KRDMD
|6,96
|603.562.454
|% -3,33
|
|THYAO
|10,85
|520.168.205
|% -2,78
|
|YKBNK
|2,07
|383.602.523
|% -2,36
|
|PETKM
|6,37
|1.054.247.435
|% -3,04
|
|GARAN
|6,95
|977.029.416
|% -1,97
|
|EKGYO
|1,81
|230.238.104
|% -1,63
|
|TSKB
|1,21
|120.202.919
|% -3,97
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1872
|8,1930
|% 1,06
|
|Euro
|9,8570
|9,8658
|% 0,99
|
|Sterlin
|11,3612
|11,4182
|% 0,81
|
|Frank
|8,8769
|8,9304
|% 0,63
|
|Riyal
|2,1778
|2,1887
|% 1,02
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|17,19
|
|Altın Gr.
|472
|472
|8,55
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|47,00
|
|Tam
|3.094
|3.172
|50,30
|
|Yarım
|1.495
|1.534
|24,33
|
|Çeyrek
|750
|767
|12,17
|
|Gümüş.Ons
|26,43
|26,45
|0,60
|
|Gümüş Gr.
|6,93
|6,94
|0,20
|
|B. Petrol
|65,91
|65,91
|-0,66
|