***TURGG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.07.2021 16:59
***TURGG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TURGG]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TURGG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950333
BIST
16:441.362
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -16,69
|Açılış
|: 1.379
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.382
En Düşük
1.359
16:448,6402
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0179
|Açılış
|: 8,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6500
|
8,6751
En Düşük
8,6203
16:4410,2573
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0353
|Açılış
|: 10,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3153
En Düşük
10,2158
16:44498,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -4,64
|Açılış
|: 498,91
|
|Önceki Kapanış
|: 503,55
|
504,34
En Düşük
498,67
BIST En Aktif Hisseler16:44
|VBTYZ
|13,72
|45.745.924
|% 9,94
|
|EKIZ
|8,22
|1.889.712
|% 9,89
|
|MARTI
|2,03
|28.279.454
|% 9,73
|
|ERBOS
|143,00
|147.775.064
|% 6,88
|
|RTALB
|21,22
|202.617.547
|% 6,69
|
|AVHOL
|5,33
|10.178.366
|% -9,97
|
|FADE
|15,73
|44.818.108
|% -9,96
|
|IDEAS
|49,58
|20.881.711
|% -9,77
|
|TKURU
|199,00
|1.614.883
|% -8,67
|
|DENGE
|1,08
|977.432
|% -8,47
|
|GARAN
|8,68
|1.212.429.464
|% 1,76
|
|THYAO
|13,41
|721.326.235
|% -1,18
|
|KRDMD
|7,22
|552.453.533
|% 0,00
|
|EREGL
|18,19
|427.708.121
|% 0,78
|
|PETKM
|5,38
|418.723.234
|% -1,10
|
|YKBNK
|2,26
|368.832.314
|% -0,88
|
|GARAN
|8,68
|1.212.429.464
|% 1,76
|
|PEKGY
|1,08
|114.828.248
|% -1,82
|
|EKGYO
|1,81
|157.789.780
|% -2,16
|
|PETKM
|5,38
|418.723.234
|% -1,10
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6385
|8,6402
|% -0,21
|
|Euro
|10,2511
|10,2573
|% -0,34
|
|Sterlin
|11,9299
|11,9897
|% -0,58
|
|Frank
|9,3892
|9,4458
|% -0,44
|
|Riyal
|2,2936
|2,3051
|% -0,34
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-4,64
|
|Cumhuriyet
|3.309
|3.359
|-24,00
|
|Tam
|3.292
|3.375
|-26,04
|
|Yarım
|1.591
|1.633
|-12,60
|
|Çeyrek
|798
|816
|-6,29
|