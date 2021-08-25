***TURGG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.08.2021 11:29
***TURGG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TURGG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960374
BIST
14:161.461
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -4,71
|Açılış
|: 1.465
|
|Önceki Kapanış
|: 1.466
|
1.471
En Düşük
1.457
14:168,3923
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0048
|Açılış
|: 8,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4180
|
8,4231
En Düşük
8,3625
14:169,8575
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0357
|Açılış
|: 9,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8750
|
9,9110
En Düşük
9,8227
14:16483,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -2,94
|Açılış
|: 483,82
|
|Önceki Kapanış
|: 486,76
|
488,00
En Düşük
482,12
BIST En Aktif Hisseler14:16
|GESAN
|27,34
|463.518.811
|% 9,98
|
|MRGYO
|1,22
|285.899.681
|% 9,91
|
|BALAT
|5,68
|847.632
|% 9,86
|
|DARDL
|2,95
|43.041.683
|% 9,67
|
|PENTA
|85,00
|7.870.879
|% 9,25
|
|UFUK
|22,32
|285.727
|% -10,00
|
|AGYO
|4,10
|18.333.147
|% -9,89
|
|DIRIT
|2,79
|84.218
|% -9,71
|
|QNBFL
|70,00
|61.916
|% -5,41
|
|BASCM
|9,54
|55.736
|% -5,26
|
|GARAN
|9,58
|1.066.288.467
|% 0,31
|
|THYAO
|12,89
|699.642.840
|% 0,62
|
|BRLSM
|13,12
|645.427.880
|% 8,34
|
|BIMAS
|73,05
|508.823.997
|% -0,48
|
|GESAN
|27,34
|463.518.811
|% 9,98
|
|MRGYO
|1,22
|285.899.681
|% 9,91
|
|GARAN
|9,58
|1.066.288.467
|% 0,31
|
|ODAS
|1,46
|160.589.477
|% 2,10
|
|YKBNK
|2,56
|247.981.463
|% -0,78
|
|KRDMD
|7,73
|439.635.215
|% 0,52
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3913
|8,3923
|% -0,06
|
|Euro
|9,8525
|9,8575
|% -0,36
|
|Sterlin
|11,4808
|11,5384
|% -0,10
|
|Frank
|9,1466
|9,2017
|% -0,15
|
|Riyal
|2,2314
|2,2426
|% -0,02
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.793
|-10,43
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-2,57
|
|Cumhuriyet
|3.213
|3.261
|-32,00
|
|Tam
|3.197
|3.278
|-32,39
|
|Yarım
|1.545
|1.586
|-15,67
|
|Çeyrek
|775
|793
|-7,83
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,75
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,03
|
|B. Petrol
|70,55
|70,55
|0,14
|
Seans Raporu
14:16
daha fazla
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14:30XU100
Endeks 1, 461 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 3 altında . İşlem hacmi 8, 238.00 milyon TL de
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14:29EUYO
Yüzde -4.63 oranında düşüşle 3.71 lira fiyatla işlem gören hissede 336, 325 adet işlem
-
14:28KRTEK
Yüzde -3.55 oranında düşüşle 8.69 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 543, 356 adet işlem
-
14:25
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, ARCLK, TCELL
-
14:25
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, THYAO, EREGL