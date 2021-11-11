***TURGG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.11.2021 13:05
***TURGG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TURGG]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TURGG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977004
BIST
12:521.639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 15,09
|Açılış
|: 1.622
|
|Önceki Kapanış
|: 1.624
|
1.642
En Düşük
1.621
12:529,9275
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0860
|Açılış
|: 9,9430
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8350
|
9,9744
En Düşük
9,8289
12:5211,4037
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,1058
|Açılış
|: 11,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3600
|
11,4577
En Düşük
11,2896
12:52595,00
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 8,67
|Açılış
|: 595,07
|
|Önceki Kapanış
|: 586,34
|
597,37
En Düşük
584,13
BIST En Aktif Hisseler12:52
|DOBUR
|102,30
|11.668.133
|% 10,00
|
|DOAS
|41,52
|108.753.324
|% 9,96
|
|OYLUM
|8,85
|15.879.537
|% 9,94
|
|ADESE
|1,35
|64.614.372
|% 9,76
|
|NUGYO
|12,37
|10.204.708
|% 7,85
|
|BASGZ
|17,29
|188.846.561
|% -9,99
|
|KZBGY
|35,56
|83.282.337
|% -9,97
|
|TURGG
|135,60
|16.678.695
|% -6,22
|
|DMSAS
|8,24
|24.477.215
|% -5,29
|
|VAKFN
|6,44
|36.964.186
|% -5,01
|
|PETKM
|7,66
|2.810.036.100
|% 5,66
|
|GARAN
|10,62
|1.518.965.127
|% -1,03
|
|THYAO
|18,15
|747.965.795
|% 0,11
|
|SASA
|32,74
|681.483.524
|% 2,83
|
|SISE
|9,64
|653.936.480
|% 0,73
|
|PETKM
|7,66
|2.810.036.100
|% 5,66
|
|GARAN
|10,62
|1.518.965.127
|% -1,03
|
|YKBNK
|3,12
|409.231.741
|% -0,32
|
|DOHOL
|2,83
|212.578.136
|% 2,54
|
|TSKB
|1,62
|120.181.256
|% 1,25
|
|12:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9247
|9,9275
|% 0,87
|
|Euro
|11,3944
|11,4037
|% 0,94
|
|Sterlin
|13,2656
|13,3321
|% 0,82
|
|Frank
|10,7529
|10,8177
|% 0,75
|
|Riyal
|2,6432
|2,6565
|% 1,02
|
|12:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|8,51
|
|Altın Gr.
|595
|595
|9,03
|
|Cumhuriyet
|3.940
|3.999
|68,00
|
|Tam
|3.916
|4.015
|62,45
|
|Yarım
|1.893
|1.942
|30,21
|
|Çeyrek
|949
|971
|15,10
|
|Gümüş.Ons
|24,96
|24,99
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|7,99
|8,00
|0,19
|
|B. Petrol
|83,33
|83,33
|0,69
|