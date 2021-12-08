***TURGG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.12.2021 12:28
***TURGG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TURGG]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TURGG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981906
BIST
12:191.990
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 9,20
|Açılış
|: 1.990
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981
|
2.006
En Düşük
1.983
12:1913,6238
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,1337
|Açılış
|: 13,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6850
|
13,6562
En Düşük
13,4450
12:1915,4175
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 0,2004
|Açılış
|: 15,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3700
|
15,4320
En Düşük
15,1751
12:19784,55
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 10,17
|Açılış
|: 783,86
|
|Önceki Kapanış
|: 774,38
|
785,67
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler12:19
|BAGFS
|13,97
|11.196.351
|% 10,00
|
|MZHLD
|38,76
|2.393.237
|% 9,99
|
|ISBIR
|55,05
|1.259.929
|% 9,99
|
|DOBUR
|153,30
|12.627.781
|% 9,97
|
|PCILT
|16,79
|16.677.776
|% 9,95
|
|CRDFA
|4,86
|15.747.611
|% -10,00
|
|QNBFL
|94,95
|241.743
|% -10,00
|
|UZERB
|36,42
|222.162
|% -9,99
|
|KZBGY
|27,16
|18.710.916
|% -9,95
|
|SELVA
|10,52
|10.420.848
|% -9,93
|
|SISE
|14,52
|2.169.627.931
|% -1,02
|
|THYAO
|20,02
|1.910.357.188
|% 4,27
|
|GARAN
|11,90
|1.569.905.045
|% 0,59
|
|ASELS
|23,66
|1.474.199.484
|% 2,51
|
|KRDMD
|9,69
|999.234.622
|% -0,10
|
|YKBNK
|3,63
|868.992.964
|% 1,68
|
|TSKB
|1,64
|331.162.108
|% 1,23
|
|SISE
|14,52
|2.169.627.931
|% -1,02
|
|GARAN
|11,90
|1.569.905.045
|% 0,59
|
|SKBNK
|1,23
|154.493.561
|% 0,82
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6193
|13,6238
|% 0,99
|
|Euro
|15,3965
|15,4175
|% 1,32
|
|Sterlin
|17,9974
|18,0877
|% 1,05
|
|Frank
|14,6894
|14,7779
|% 1,11
|
|Riyal
|3,6238
|3,6419
|% 1,09
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.789
|2,92
|
|Altın Gr.
|783
|783
|9,02
|
|Cumhuriyet
|5.179
|5.257
|6,00
|
|Tam
|5.161
|5.292
|8,39
|
|Yarım
|2.495
|2.560
|4,06
|
|Çeyrek
|1.251
|1.280
|2,03
|
|Gümüş.Ons
|22,42
|22,46
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|9,83
|9,84
|0,07
|
|B. Petrol
|75,12
|75,12
|-0,32
|