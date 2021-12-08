***TURGG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.12.2021 15:31
***TURGG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TURGG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981979
BIST
17:442.007
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 25,92
|Açılış
|: 1.990
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981
|
2.012
En Düşük
1.978
17:4413,6987
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 0,2086
|Açılış
|: 13,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6850
|
13,8079
En Düşük
13,4450
17:4415,5253
En Yüksek
|Değişim
|: 2,03%
|| 0,3082
|Açılış
|: 15,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3700
|
15,6213
En Düşük
15,1751
17:44786,57
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 12,19
|Açılış
|: 786,57
|
|Önceki Kapanış
|: 774,38
|
791,57
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler17:44
|BAGFS
|13,97
|11.477.008
|% 10,00
|
|MZHLD
|38,76
|4.990.171
|% 9,99
|
|HEKTS
|14,76
|864.848.923
|% 9,99
|
|ISBIR
|55,05
|2.761.638
|% 9,99
|
|DOBUR
|153,30
|19.131.074
|% 9,97
|
|CRDFA
|4,86
|16.318.214
|% -10,00
|
|UTPYA
|15,30
|3.188.136
|% -10,00
|
|QNBFL
|94,95
|704.624
|% -10,00
|
|QNBFB
|52,25
|1.075.804
|% -9,99
|
|GESAN
|21,32
|121.000.354
|% -9,97
|
|THYAO
|20,46
|4.824.023.749
|% 6,56
|
|GARAN
|12,01
|4.458.927.168
|% 1,52
|
|SISE
|14,88
|4.450.808.386
|% 1,43
|
|ASELS
|24,08
|2.489.136.230
|% 4,33
|
|KRDMD
|9,85
|2.406.382.989
|% 1,55
|
|EKGYO
|2,53
|1.871.371.134
|% 5,42
|
|YKBNK
|3,64
|1.516.093.752
|% 1,96
|
|GARAN
|12,01
|4.458.927.168
|% 1,52
|
|TSKB
|1,65
|586.682.735
|% 1,85
|
|SISE
|14,88
|4.450.808.386
|% 1,43
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6825
|13,6987
|% 1,55
|
|Euro
|15,4900
|15,5253
|% 2,03
|
|Sterlin
|18,0869
|18,1776
|% 1,55
|
|Frank
|14,8173
|14,9065
|% 1,99
|
|Riyal
|3,6493
|3,6676
|% 1,81
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|-5,40
|
|Altın Gr.
|790
|790
|15,33
|
|Cumhuriyet
|5.198
|5.276
|25,00
|
|Tam
|5.177
|5.308
|24,69
|
|Yarım
|2.502
|2.568
|11,95
|
|Çeyrek
|1.255
|1.284
|5,97
|
|Gümüş.Ons
|22,30
|22,33
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|9,89
|9,90
|0,13
|
|B. Petrol
|75,06
|75,06
|-0,38
|
Seans Raporu
17:44
daha fazla
-
17:58BEYAZ
Yüzde 9.95 oranında artışla 10.17 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 280, 292 adet işlem
-
17:57BOSSA
Yüzde 6.02 oranında artışla 32.74 lira fiyatla işlem gören hissede 556, 111 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 5 artarak (% 1.45 ) 1, 783
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ATATP, PCILT, HEKTS, BEYAZ, METUR, BAGFS, MZHLD, NIBAS, RNPOL, RALYH
-
17:55
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SELVA, GESAN, CRDFA, PEKGY, QNBFB, UTPYA, MMCAS, KZBGY, TUREX, EGEPO