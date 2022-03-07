***TURGG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.03.2022 10:00
***TURGG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TURGG]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TURGG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007675
BIST
11:191.992
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,48
|Açılış
|: 1.983
|
|Önceki Kapanış
|: 1.991
|
1.998
En Düşük
1.976
11:1914,3106
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0964
|Açılış
|: 14,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2050
|
14,3957
En Düşük
14,1994
11:1915,5864
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0104
|Açılış
|: 15,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,6379
En Düşük
15,4420
11:19917,92
En Yüksek
|Değişim
|: 2,08%
|| 18,68
|Açılış
|: 917,92
|
|Önceki Kapanış
|: 899,24
|
925,11
En Düşük
898,30
BIST En Aktif Hisseler11:17
|EKIZ
|7,13
|690.377
|% 9,86
|
|PETUN
|24,22
|36.743.174
|% 9,79
|
|ULUUN
|8,03
|100.533.830
|% 8,96
|
|OZKGY
|8,38
|38.811.983
|% 7,16
|
|OZKGY
|8,38
|38.811.983
|% 7,16
|
|USAK
|1,49
|55.700.343
|% -9,15
|
|ODAS
|1,35
|151.874.101
|% -7,53
|
|DIRIT
|3,43
|46.188
|% -7,05
|
|GWIND
|6,80
|24.876.198
|% -6,59
|
|KAPLM
|47,00
|134.843
|% -6,09
|
|KRDMD
|13,82
|1.083.334.883
|% 2,22
|
|EREGL
|34,44
|727.066.646
|% 1,29
|
|THYAO
|24,96
|522.971.010
|% -1,34
|
|TUPRS
|198,60
|482.227.448
|% 1,59
|
|ASELS
|23,76
|469.878.846
|% -1,82
|
|ODAS
|1,35
|151.874.101
|% -7,53
|
|KRDMD
|13,82
|1.083.334.883
|% 2,22
|
|EKGYO
|2,05
|156.282.394
|% 0,49
|
|PETKM
|8,20
|435.371.485
|% 2,50
|
|DOHOL
|2,90
|136.335.531
|% 0,35
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,2991
|14,3143
|% 0,70
|
|Euro
|15,5445
|15,5717
|% -0,03
|
|Sterlin
|18,7934
|18,8876
|% 0,09
|
|Frank
|15,4523
|15,5454
|% 0,07
|
|Riyal
|3,7986
|3,8177
|% 0,56
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.996
|1.996
|28,38
|
|Altın Gr.
|915
|915
|15,90
|
|Cumhuriyet
|5.968
|6.058
|51,00
|
|Tam
|5.938
|6.086
|147,52
|
|Yarım
|2.870
|2.944
|71,36
|
|Çeyrek
|1.439
|1.472
|35,68
|
|Gümüş.Ons
|25,91
|25,95
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|11,86
|11,88
|0,17
|
|B. Petrol
|128
|128
|10,05
|
Seans Raporu
11:17
daha fazla
-
11:32TSPOR
Yüzde -4.41 oranında düşüşle 4.77 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 750, 671 adet işlem
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11:30TSPOR
Yüzde -4.41 oranında düşüşle 4.77 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 623, 681 adet işlem
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11:29KERVT
Yüzde 4.18 oranında artışla 3.99 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 304, 128 adet işlem
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11:28
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, TTKOM, PETKM
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11:28XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 33 artarak (% 0.07 ) 1, 803