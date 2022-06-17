***TURGG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.06.2022 11:21
***TURGG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TURGG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037869
BIST
11:142.500
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 14,56
|Açılış
|: 2.492
|
|Önceki Kapanış
|: 2.485
|
2.500
En Düşük
2.486
11:1417,3237
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0254
|Açılış
|: 17,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3100
|
17,3273
En Düşük
17,2717
11:1418,1959
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0793
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,2939
En Düşük
18,1532
11:141.029,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -3,17
|Açılış
|: 1.029,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,93
|
1.035,08
En Düşük
1.024,19
BIST En Aktif Hisseler11:14
|LIDFA
|10,57
|413.636
|% 9,65
|
|SANEL
|6,73
|5.777.884
|% 9,25
|
|KMPUR
|33,64
|59.966.027
|% 8,18
|
|ATSYH
|41,00
|123.410
|% 7,89
|
|EMKEL
|2,63
|4.751.332
|% 7,35
|
|SNKRN
|31,80
|91.234
|% -4,79
|
|EUREN
|25,10
|91.836.928
|% -3,68
|
|RAYSG
|12,51
|534.639
|% -3,40
|
|DOAS
|77,45
|60.647.610
|% -3,01
|
|TETMT
|246,80
|4.079.354
|% -2,83
|
|THYAO
|47,28
|641.042.220
|% -0,13
|
|SISE
|21,50
|617.238.887
|% 2,09
|
|EREGL
|29,14
|561.996.970
|% -0,21
|
|SASA
|44,90
|549.703.897
|% -1,19
|
|KOZAL
|188,50
|484.311.997
|% 4,96
|
|PRDGS
|2,95
|290.933.871
|% 6,88
|
|ODAS
|2,96
|157.070.999
|% -1,99
|
|DOHOL
|3,93
|138.537.939
|% 0,77
|
|SKBNK
|1,16
|39.772.560
|% 1,75
|
|YKBNK
|4,72
|154.387.334
|% 1,51
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3126
|17,3237
|% 0,15
|
|Euro
|18,1844
|18,1959
|% -0,43
|
|Sterlin
|21,2324
|21,3388
|% -0,35
|
|Frank
|17,8653
|17,9730
|% 0,22
|
|Riyal
|4,6013
|4,6244
|% 0,08
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|-7,08
|
|Altın Gr.
|1.029
|1.029
|-3,73
|
|Cumhuriyet
|6.762
|6.864
|24,00
|
|Tam
|6.813
|6.917
|-49,00
|
|Yarım
|3.345
|3.383
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.676
|1.691
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|21,89
|21,94
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|12,18
|12,20
|-0,02
|
|B. Petrol
|120
|120
|0,50
|
Seans Raporu
11:14
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11:29TUKAS
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11:27ENKAI
Yüzde 4.25 oranında artışla 18.87 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 929, 383 adet işlem
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11:26TSPOR
Yüzde 6.44 oranında artışla 4.79 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 457, 617 adet işlem